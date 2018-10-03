«Порту» — «Галатасарай». Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 3 октября 2018 года

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В рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Порту» примет на своем поле турецкий «Галатасарай». Матч начнется в 22:00 по Москве. Прогноз на «Порту» — «Галатасарай».

«Порту»

В минувшем сезоне «драконы», которых возглавил Сержиу Консейсау, сумели показать стабильно классную игру, которая позволила им выиграть первый за пять лет чемпионский титул в португальском первенстве.

А в начале августа команда переиграла «Авеш» в Суперкубке страны со счетом 3:1 и добавила в клубный музей еще один трофей.

В Лиге чемпионов португальская команда стартовала выездной ничьей с аутсайдером Бундеслиги «Шальке» (1:1). Пропустив во втором тайме, «Порту» заработал пенальти и сравнял счет.

После этого в национальном первенстве подопечные Консейсау на выезде победили «Витория Сетубал» (2:0), а в последнем матче дома вырвали победу у «Тонделы» (1:0).

После 6 туров чемпионата Португалии «Порту» с 15 очками идет на 2-м месте. Разница мячей 16-5, лучший бомбардир Венсан Абубакар с 4 голами.

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В предстоящем матче не сыграет нападающий Адриан Лопес.

«Галатасарай»

Турецкий клуб после 7 туров в национальном первенстве лидирует с 15 очками и разницей мячей 15-9. Лучший бомбардир команды Эрен Дердийок с 3 голами и ассистом, еще по 2 мяча у целого ряда игроков.

В Лиге чемпионов турки стартовали уверенной крупной победой над московским «Локомотив», забив три безответных мяча.

Зато в следующем матче «Галатасарай» потерпел крупное поражение со счетом 0:3 от «Акхисар Беледие».

«Акхисар», для которого эта победа стала первой в сезоне, в четверг в рамках Лиги Европы также встречался с соперником из России, уступив на своем поле «Краснодару» (0:1).

Примечательно, что «Галатасарай» уступил по пенальти «Акхисар Беледие» в матче за Суперкубок Турции перед стартом чемпионата.

В последнем матче «Галатасарай» на своем поле одержал минимальную победу над «Эрзурум ББ».

Прогноз

Букмекеры считают «Порту» фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 1,60, тогда как на ничью — 4,50, а на успех «Галатасарай» — 6,75.

Турецкий клуб проиграл 2 из 3 гостевых матча в этом сезоне, а «Порту» выиграл 4 из 6 встреч на своем поле, проиграв лишь раз. Можно прогнозировать, что португальский клуб одержит домашнюю победу.

Изобилия голов вряд ли стоит ждать — турки забивают много только дома, а португальский клуб в последних встречах редко забивает больше 1 мяча. Интересны варианты ТМ 2,5 за 2,05 и «забьют обе — нет» за 1,85. 0