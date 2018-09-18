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    «Галатасарай» — «Локомотив». Прогноз на футбольную Лигу чемпионов 18 сентября 2018 года

    Лига чемпионов Локомотив Футбол России Галатасарай
    Прогноз на «Галатасарай» — «Локомотив»
    «Локомотив»
    Во вторник, 18 сентября, в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов турецкий «Галатасарай» будет принимать на своем поле московский «Локомотив». Начало поединка — в 22:00 мск. Прогноз на «Галатасарай» — «Локомотив».
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    «Локомотив»

    Действующий чемпион России находится в кризисе, что не радует в преддверии старта команды в еврокубках.

    Уступив ЦСКА в Суперкубке со счетом 0:1, «Локомотив» набрал лишь два очка в трех первых матчах РПЛ: со счетом 0:0 разошелся с «Уфой» и «Спартаком», а «Оренбургу» на выезде уступил со счетом 0:1.

    «Крылья Советов» в 4-м туре удалось обыграть «всухую» — 1:0, а махачкалинский «Анжи» все-таки смог немножко потрепать нервы в концовке — 2:1.

    Затем последовало выездное поражение от «Краснодара» на последних минутах со счетом 1:2 и ничья в дерби с «Динамо» (1:1), которое «Локо» заканчивал вдесятером после удаления Крыховяка.

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    • После семи туров «Локомотив» с 9 очками и разницей мячей 5-5 расположился на 10-м месте в таблице РПЛ.

    В предстоящем матче не сыграет дисквалифицированный на один еврокубковый матч Федор Смолов.

    «Галатасарай»

    Турецкий клуб после 5 туров в национальном первенстве лидирует с 12 очками и разницей мячей 14-6. Лучший бомбардир команды Эрен Дердийок с 3 голами, еще по 2 мяча у целого ряда игроков.

    Сезон «Галатасарай» также начал с поражения в национальном Суперкубке, уступив «Акхисар Беледие» — 1:1 (4:5 по пенальти).

    Зато потом турки выдали серию из трех побед в чемпионате, одолев на выезде «Анкарагюджю» (3:1) и дома «Гезтепе» (1:0) с «Аланьяспором» (6:0).

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    На фоне такого старта выездное поражение от «Трабзонспора» со счетом 0:4 стало полной неожиданностью. Впрочем, в последнем матче «Галатасарай» дома разгромил «Касымпаша» со счетом 4:1.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Галатасарай» фаворитом матча. На победу турецкой команды дается коэффициент 1,95, тогда как на ничью — 3,40, а на успех «Локомотива» — 4,10.

    Российская команда не в лучшей форме, а играть придется на славящейся своей атмосферой турецкой арене. При бешеной поддержке своих болельщиков «Галатасарай» выступает успешнее. Прогнозируем, что увезти очки из Стамбула москвичам не удастся.

    Главная задача «Локомотива» — не проиграть крупно. С атакой у «Локо» проблемы, в том числе и из-за отсутствия Смолова.

    В последнем матче турецкого чемпионата «желто-красные» отгрузили четыре, но все во втором тайме. Интересны также варианты «забьют обе — нет» за 1,85 и ТМ 2,5 за 1,75. 0

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    Прогноз на «Галатасарай» — «Локомотив». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70. Во вторник, 18 сентября, в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов турецкий «Галатасарай» будет принимать на своем поле московский «Локомотив». Начало поединка — в 22:00 мск.
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