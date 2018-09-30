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    Удастся ли «Динамо» не попасть на рога «быкам» в Краснодаре?

    «Краснодар» — «Динамо». Прогноз и ставки на матч РПЛ 30 сентября 2018 года

    РПЛ Футбол России Краснодар Динамо
    Прогноз на «Краснодар» — «Динамо»
    «Краснодар» — «Динамо»
    В рамках 9-го тура Российской Премьер-лиги ФК «Краснодар» будет принимать московское «Динамо». Встреча пройдет 30 сентября. Начало матча — в 16:0 мск. Прогноз на «Краснодар» — «Динамо».
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    «Краснодар»

    Кубанский клуб провел лучший старт в РПЛ за всю свою историю. «Краснодар» набрал в 8 турах нынешнего сезона в РПЛ 16 очков и занимает второе место.

    Разница мячей 14-6, лучшие бомбардиры — Вандерсон и Магомед-Шапи Сулейманов, на счету которых по 3 мяча, еще по 2 гола на счету Ари, Павла Мамаева и Виктора Классона.

    «Быки» начали сезон серией выездных матчей: в Казани уступили местному «Рубину» со счетом 1:2, в Екатеринбурге вырвали волевую победу над «Уралом» (2:1), а затем вырвали минимальную победу над «Уфой» (1:0).

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    • Первый в сезоне домашний матч завершился поражением — с минимальным счетом «Краснодар» уступил «Спартаку», забившему единственный гол на 88-й минуте.

    В выездном матче с «Оренбургом» кубанцы ушли от поражения благодаря голу на 78-й минуте — 1:1, а в домашнем матче с «Локомотив» вырвали победу, забив в компенсированное время — 2:1.

    Выездной матч с «Анжи» завершился крупной победой со счетом 4:0, а еврокубковый старт в Турции — куда менее уверенно победой над местным «Акихасаром» (1:0).

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    В последних матчах «быки» в рамках РПЛ крупно победили на выезде «КРылья Советов» (3:0), а в Кубке России уверенно разделались в гостях с курским «Авангардом» (2:0).

    «Динамо»

    Бело-голубые начали сезон довольно вяло: три ничьих в первых трех турах. С «Арсеналом» в Туле разошлись «всухую», а матчи с «Рубином» дома и «Уралом» в гостях закончились со счетом 1:1.

    В последующих трех турах «Динамо» одержало две победы и поражение. Подопечные Хохлова разгромили на своем поле «Уфу» со счетом 3:0, после чего на «Открытие Арене» проиграли в дерби со «Спартаком» со счетом 1:2, сумев забить лишь на последних минутах.

    Затем «Динамо» на своем поле одержало победу над «Оренбургом», забив два безответных мяча во втором тайме.

    Гостевой матч с «Локомотивом» завершился вничью 1:1, а выезд в гости к испытывающему кризис «Анжи» — неожиданным поражением со счетом 0:1.

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    • В последнем матче «Динамо» благодаря сомнительному пенальти одолело «Торпедо» (1:0) в матче 1/16 финала Кубка России.

    В результате «Динамо» с 10 очками и разницей мячей 9-6 расположилось на 9-м месте. По 2 гола забили Евгений Луценко и Евгений Марков.

    Календарь и таблица РПЛ

    В предстоящем матче могут не сыграть защитник Алексей Козлов и нападающий Антон Терехов.

    В прошлом сезоне «Динамо» на своем поле разошлось миром с «Краснодаром», а выезд в гости к «Быкам» завершился поражением со счетом 0:2.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом матча. На победу кубанской команды дается коэффициент 1,85, тогда как на ничью — 3,45, а на успех «Динамо» — 4,80.

    Победная серия «быков» растянулась на пять матчей. При этом, на своем поле в этом сезоне они играли всего два раза и один матч проиграли. «Краснодар» постарается порадовать своих болельщиков очередной победой и можно прогнозировать, что это хозяевам удастся.

    «Динамо» в этом сезоне лишь дважды уходило с поля без забитых мячей, так что можно поставить на «верх»: тБ 2,5 за 2.20 и «обе забьют» за 2,00. 0

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    Прогноз на «Краснодар» — «Динамо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.30. В рамках 9-го тура Российской Премьер-лиги ФК «Краснодар» будет принимать московское «Динамо». Встреча пройдет 30 сентября. Начало матча — в 16:0 мск.
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