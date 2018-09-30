«Краснодар» — «Динамо». Прогноз и ставки на матч РПЛ 30 сентября 2018 года

В рамках 9-го тура Российской Премьер-лиги ФК «Краснодар» будет принимать московское «Динамо». Встреча пройдет 30 сентября. Начало матча — в 16:0 мск. Прогноз на «Краснодар» — «Динамо».

«Краснодар»

Кубанский клуб провел лучший старт в РПЛ за всю свою историю. «Краснодар» набрал в 8 турах нынешнего сезона в РПЛ 16 очков и занимает второе место.

Разница мячей 14-6, лучшие бомбардиры — Вандерсон и Магомед-Шапи Сулейманов, на счету которых по 3 мяча, еще по 2 гола на счету Ари, Павла Мамаева и Виктора Классона.

«Быки» начали сезон серией выездных матчей: в Казани уступили местному «Рубину» со счетом 1:2, в Екатеринбурге вырвали волевую победу над «Уралом» (2:1), а затем вырвали минимальную победу над «Уфой» (1:0).

Первый в сезоне домашний матч завершился поражением — с минимальным счетом «Краснодар» уступил «Спартаку», забившему единственный гол на 88-й минуте.

В выездном матче с «Оренбургом» кубанцы ушли от поражения благодаря голу на 78-й минуте — 1:1, а в домашнем матче с «Локомотив» вырвали победу, забив в компенсированное время — 2:1.

Выездной матч с «Анжи» завершился крупной победой со счетом 4:0, а еврокубковый старт в Турции — куда менее уверенно победой над местным «Акихасаром» (1:0).

Все прогнозы на РПЛ

В последних матчах «быки» в рамках РПЛ крупно победили на выезде «КРылья Советов» (3:0), а в Кубке России уверенно разделались в гостях с курским «Авангардом» (2:0).

«Динамо»

Бело-голубые начали сезон довольно вяло: три ничьих в первых трех турах. С «Арсеналом» в Туле разошлись «всухую», а матчи с «Рубином» дома и «Уралом» в гостях закончились со счетом 1:1.

В последующих трех турах «Динамо» одержало две победы и поражение. Подопечные Хохлова разгромили на своем поле «Уфу» со счетом 3:0, после чего на «Открытие Арене» проиграли в дерби со «Спартаком» со счетом 1:2, сумев забить лишь на последних минутах.

Затем «Динамо» на своем поле одержало победу над «Оренбургом», забив два безответных мяча во втором тайме.

Гостевой матч с «Локомотивом» завершился вничью 1:1, а выезд в гости к испытывающему кризис «Анжи» — неожиданным поражением со счетом 0:1.

В последнем матче «Динамо» благодаря сомнительному пенальти одолело «Торпедо» (1:0) в матче 1/16 финала Кубка России.

В результате «Динамо» с 10 очками и разницей мячей 9-6 расположилось на 9-м месте. По 2 гола забили Евгений Луценко и Евгений Марков.

Календарь и таблица РПЛ

В предстоящем матче могут не сыграть защитник Алексей Козлов и нападающий Антон Терехов.

В прошлом сезоне «Динамо» на своем поле разошлось миром с «Краснодаром», а выезд в гости к «Быкам» завершился поражением со счетом 0:2.

Прогноз

Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом матча. На победу кубанской команды дается коэффициент 1,85, тогда как на ничью — 3,45, а на успех «Динамо» — 4,80.

Победная серия «быков» растянулась на пять матчей. При этом, на своем поле в этом сезоне они играли всего два раза и один матч проиграли. «Краснодар» постарается порадовать своих болельщиков очередной победой и можно прогнозировать, что это хозяевам удастся.

«Динамо» в этом сезоне лишь дважды уходило с поля без забитых мячей, так что можно поставить на «верх»: тБ 2,5 за 2.20 и «обе забьют» за 2,00. 0