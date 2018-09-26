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    «Орлята» и «зебры»: в поисках золотой середины

    «Удинезе» — «Лацио». Прогноз и ставки на матч Серии А 26 сентября 2018 года

    Серия A Футбол Италии Удинезе Лацио
    Прогноз на «Удинезе» — «Лацио»
    Кристиано Пиччини
    6-й тур Серии А сведет на поле стадиона «Дачия Арена» местный «Удинезе» и римский «Лацио». Матч состоится 26 сентября и начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Удинезе» — «Лацио».
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    «Удинезе»

    Для серьезных замечаний касательно игры какой-либо команды прошло слишком мало времени с начала сезона. Тем более в чемпионате Италии, где принято брать разгон.

    После сыгранных пяти туров «Удинезе» устроился аккурат под зоной Лиги Европы — на расстоянии одного зачетного пункта. Неплохо, особенно по сравнению с 14-й позицией в прошлом сезоне.

    Да и статистические показатели у команды Хулио Веласкеса довольно средненькие: всего 9,4 удара за матч, из которых примерно 4 обычно долетают до рамки.

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    • Отметим, что обычно «зебры» просыпаются во второй половине. Так, в четырех матчах из пяти сыгранных большинство ударов «Удинезе» припали на вторые таймы.

    «Лацио»

    Современный тренд лидеров итальянского чемпионата — бескомпромиссный футбол. «Лацио» ему прилежно следует. В пяти матчах римляне ни разу не сыграли вничью: три победы, два поражения.

    Негативные результаты припали на стартовые два тура и были сыграны против лидеров Серии А «Ювентуса» и «Наполи». Печаль состоит в том, что в обоих поединках «орлята» пропустили по два гола, а взамен смогли забить только один — неаполитанцам.

    Также прискорбно, что отличились-то римляне первыми, но, как и в прошлом сезоне, не смогли удержать победный счет.

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    Только «Дженоа» римляне смогли забить больше одного гола. В Европе также дело пошло туговато. В первом туре ЛЕ «орлята», несмотря на родные трибуны, натужно обыграли «Аполлон» 2:1.

    Прогноз

    Мы не видим причин для сверхрезультативного матча. «Лацио» перестал отдаваться атаке так же безоговорочно, как в прошлом сезоне. «Орлята» уже не самая бьющая команда Серии А: на данный момент их средний показатель — 13,3 выстрела за игру.

    Но все равно букмекеры видят однозначным фаворитом именно гостевую команду. Коэффициент на «викторию» хозяев поля переваливает за 4,00.

    Мы же предлагаем поставить именно на показатель результативности, которая, по-нашему, будет средней. Наш выбор — «Тотал матча: 2-3 гола» за 2,04. 0

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