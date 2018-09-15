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    «Ньюкасл» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 15 сентября 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Ньюкасл Арсенал
    Прогноз на «Ньюкасл» — «Арсенал»
    Александр Ляказетт и Месут Озил
    В субботу, 15 сентября, «Ньюкасл» на своем поле примет «Арсенал» в рамках пятого тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Сент-Джеймс Парк», начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Ньюкасл» — «Арсенал».
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    «Ньюкасл»

    Футболисты «Ньюкасла» начали текущий сезон ужасно, набрав всего одно очко в четырех сыгранных турах.

    «Сороки» стартовали с домашнего поражения от «Тоттенхэма» (1:2), после которого в гостях разошлись миром с «Кардифф Сити» (0:0), не забив пенальти перед самым финальным свистком.

    После этого подопечные Рафаэля Бенитеса уступили «Челси» дома (1:2) и «Манчестер Сити» на выезде (1:2).

    Добавим, что «Ньюкасл» еще и успел вылететь из Кубка английской лиги, потерпев поражение от «Ноттингем Форест» (1:3).

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    В лазарете «сорок» находится Флориан Лежен. Хавьер Манкильо, Мэтт Ричи и Джонжо Шелви близки к возвращению в строй.

    «Арсенал»

    Лондонский «Арсенал» находится в середине турнирной таблице, имея на своем счету шесть набранных очков.

    «Канониры» начали сезон с двух поражений — сначала они уступили «Манчестер Сити» (0:2), а затем — лондонскому «Челси» (2:3).

    Немного придя в себя подопечные Унаи Эмери смогли выиграть у «Вест Хэма» (3:1) и «Кардифф Сити» (3:2).

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    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Арсенала» — 1.93, победа «Ньюкасла» — 4.00, ничья — 3.90.

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    Нужно признать, что «сорокам» немного не повезло с календарем, ведь уже со старта сезона им регулярно противостоят гранды, к которым можно отнести и «канониров».

    Несмотря на это, подопечные Рафаэля Бенитеса достойно сыграли со всеми соперниками, не проиграв никому с разницей даже в два мяча.

    Мы бы обратили внимание на тот факт, что обе команды играют результативно и при этом часто пропускают. Да, «Ньюкасл» не забил «Кардиффу», но «сороки» играли в меньшинстве, а в концовке встречи не реализовали пенальти. Исходя из вышесказанного, наш прогноз — «тотал голов больше 2,5» за 1.75.

    Альтернативой может стать ставка «обе команды забьют», но принимается она со скромным коэффициентом 1.64. 0

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