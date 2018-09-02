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    Разрыва больше двух не ждать, но «Арсеналу» — побеждать

    «Кардифф Сити» — «Арсенал». Прогноз на матч чемпионата Англии по футболу 2 сентября 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Кардифф Сити Арсенал
    Прогноз на «Кардифф Сити» — «Арсенал»
    Унаи Эмери
    Во 4-м туре английской Премьер-лиги «Кардифф Сити» 2 сентября примет на своем поле «Арсенал». Начало матча назначено на 15:30 мск. Прогноз на «Кардифф Сити» — «Арсенал».
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    «Кардифф Сити»

    «Лазурные птицы» начали сезон не совсем за здравие — две ничьи и всего лишь одно очко задела перед зоной вылета. Понятно, что турнир еще не закончен, но опасение снова попасть в ситуацию 2013-14 годов определенно витает в команде.

    Нил Уорнок пытается привить своей команде привычки элитных футболистов, но пока еще не удалось полностью искоренить мышление Чемпионшипа.

    Так, за три матча «Кардифф Сити» всего лишь шесть раз попал по воротам соперников. К слову, «синие птицы» — единственная команда, которая еще не забивала в новом сезоне.

    «Арсенал»

    Унаи Эмери пришел в очень сложный проект. Так еще и календарь преподнес подарочек — два первых тура пришлись на топ-клубы.

    И «Арсенал» не выдержал. В первом матче против «Манчестер Сити» (0:2) «пушкари» только три раза смогли потревожить Эдерсона, подали только два угловых, но офсайдов «насобирали» на год вперед — семь штук.

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    Второй поединок — против «Челси» (2:3) — был получше. Еще до конца первого тайма «Арсенал» отыграл два пропущенных мяча. Но важно другое — «аристократы» смогли нанести 24 удара. Достаточно много как для звездной опорной зоны «канониров».

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    • В крайнем туре команда Унаи Эмери обыграла «Вест Хэм» 3:1. Все хорошо, но не все: пропустили первыми, соперник нанес 13 ударов и 5 из них были в створ, снова залезали в офсайд — 3 раза.

    Прогноз

    Однако даже учитывая текущие проблемы и ужасную игру на выезде, «Арсенал» обязан побеждать. Еще момент: обычно вторые таймы «Кардифф» проводит гораздо лучше.

    Вполне возможно, что «птицы» смогут размочить свой личный счет по забитым мячам. Если это случится, то все равно цифра будет небольшой. Потому предлагаем поставить на «Тотал матча: 2-3 гола» за 2,06. 0

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