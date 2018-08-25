«Вальядолид» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 25 августа

В субботу, 25 августа, «Вальядолид» на своем поле примет «Барселону» в рамках второго тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Хосе Соррилья», начнется в 23:15 по московскому времени. Прогноз на «Вальядолид» — «Барселона».

«Вальядолид»

«Вальядолид» лишь по итогам минувшего сезона пробился в Примеру, заняв в Сегунде пятое место и став лучшей командой в плей-офф.

Летом «бело-фиолетовые» провели ряд товарищеских матчей, в которых проиграли только «Нюрнбергу» (0:1), но и выиграли лишь у «Райо Вальекано» (2:0), «Альмерии» (1:0) и «Атлетико Тордесильяс» (4:1).

В текущем сезоне Примеры «Вальядолид» стартовал с выездного матча против «Жироны», в котором сыграл вничью (0:0).

При этом важно заметить, что инициативой владели хозяева, тогда как гости за всю игру нанесли лишь два удара в направлении чужих ворот.

«Барселона»

Каталонская «Барселона» этим летом участвовала в Международном кубке чемпионов, но особых успехов там не добилась, проиграв «Роме» (2:4) и «Милану» (0:1), а также одолев «Тоттенхэм» (2:2, 5:3 — по пенальти).

Первым официальным матчем нового сезона для «сине-гранатовых» стала игра за Суперкубок, в которой они оказались сильнее «Севильи» (2:1). Пропустив мяч от Пабло Сарабии, подопечные Эрнесто Вальверде ответили точными ударами Жерара Пике и Усмана Дембеле.

В стартовом туре Примеры «Барселона» у себя дома одержала крупную победу над «Алавесом» (3:0) благодаря дублю Лионеля Месси и голу Филиппе Коутиньо.

Серьезных кадровых проблем у каталонцев на данный момент нет.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Барселоны» — 1,18, победа «Вальядолида» — 14,50, ничья — 7,30.

Календарь и таблица испанской Примеры

Расклад сил сейчас действительно таков, что каталонцы просто обязаны побеждать, несмотря на то, что сыграют в гостях.

«Вальядолид» не впечатлил в первом туре Примеры, крепко окопавшись в обороне во встрече с «Жироной», владевшей мячом в течении двух третей игры.

Данный стиль вряд ли сыграет «бело-фиолетовым» на пользу в игре с европейским грандом, который хоть и не вышел на максимальные обороты, но постепенно находит свою игру, что и доказал матч с «Алавесом».

Мы ожидаем, что «Барселона» победит без особых проблем, поэтому наш прогноз — «победа гостей с форой -2» за 1,84.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Барселоны" больше 2,5» за 1,77. Каталонцы результативно начали чемпионат, так что ждем от них еще хотя бы три гола. 0