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    Смоет ли «Спартак» еврокубковый позор в Краснодаре?

    «Краснодар» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч РПЛ 18 августа

    РПЛ Футбол России Краснодар Спартак
    Прогноз на «Краснодар» — «Спартак»
    «Спартак»
    В рамках 4-го тура Российской Премьер-лиги «Краснодар» будет принимать «Спартак». Встреча пройдет на арене «Краснодар» 18 августа. Начало матча — в 19:00 мск Прогноз на «Краснодар» — «Спартак».
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    «Краснодар»

    Кубанцы начали сезон серией выездных матчей. Первой остановкой стала Казань, где подопечные Мурада Мусаева уступили местному «Рубину» со счетом 1:2.

    На гол Азмуна в первом тайме ответил своим мячом Федор Смолов, но сам же нападающий и привез второй гол в свои ворота.

    Выезд в Екатеринбург оказался удачнее — «Краснодар» вырвал волевую победу над «Уралом». Хозяева забили быстрый гол, но в начале второго тайма Классон с передачи Смолова сравнял счет, а на последних минутах Мамаев принес «быкам» победу.

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    • А затем «Краснодар» потерял своего лидера и главного бомбардира — Федор Смолов перебрался в «Локомотив».

    Впрочем, первый матч без Смолова кубанцы выиграли, хотя и со скрипом. В гостевой встрече с «Уфой» Вандерсон забил единственный гол на последних минутах — 1:0.

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    Встреча со «Спартаком» будет первым домашним матчем для «Краснодара» в новом сезоне. Впрочем, в последних трех выездах в Краснодар красно-белые не проигрывали, одержав две победы и раз сыграв вничью.

    «Спартак»

    К красно-белым на старте сезона накопилось большое количество вопросов. Начали они новый розыгрыш чемпионата России с победы — в первом туре обыграв «Оренбург».

    Уже на 4-й минуте оренбуржцы пропустили гол на «Открытие Арене» и не сумели отыграться, хотя и не дали сопернику забить еще.

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    • Во втором туре «красно-белые» в гостях в довольно равной игре разошлись миром с действующим чемпионом «Локомотивом» — 0:0.

    А затем приключилось фиаско в еврокубках. В выездном квалификационном матче Лиги чемпионов с греческим ПАОКом спартаковцы быстро забили два мяча, но еще до перерыва растеряли преимущество.

    Пропустив три гола от ПАОКа в первом тайме и не реализовав пенальти во втором, «Спартак» уехал из Салоников несолоно хлебавши.

    Матч 3-го тура чемпионата России с «Анжи» тоже не стал реабилитацией — москвичи смогли дожать соперника лишь в концовке матча, в тот момент, когда махачкалинцы остались вдевятером из-за двух удалений.

    В последней матча «Спартак» в рамках Лиги чемпионов на своем поле разошелся миром с ПАОКом (0:0), играя две трети матча в меньшинстве, и покинул турнир, а в прессе вновь появилась дискуссия о необходимости увольнения Массимо Карреры.

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    • Так что выезд в «Краснодар» жизненно важен как для команды, так и для ее тренера. В предстоящем матче не сыграют травмированные Джано Ананидзе и Александр Селихов.

    В прошлом сезоне «Спартак» одержал две победы над кубанцами — 2:0 дома и 4:1 в гостях.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Краснодар» небольшим, но фаворитом матча. На победу команды Мусаева дается коэффициент 2,50, тогда как на ничью — 3,40, а на успех «Спартака» — 2,60.

    Встреча важна для обеих команд — для хозяев это первый домашний матч перед своими болельщиками, а гостям нужно оправдаться за еврокубковый позор.

    Можно ожидать активной игры с забитыми обеими командами мячами. Учитывая, как удачно складываются для «Спартака» выезды в Краснодар, можно ожидать победу красно-белых.

    Интересны также варианты «обе забьют и ТБ 2,5» за 2,30, «Обе забьют» за 1,73 и ТБ 2,5 за 2,0. 0

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    Прогноз на «Краснодар» — «Спартак». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80. В рамках 4-го тура Российской Премьер-лиги «Краснодар» будет принимать «Спартак». Встреча пройдет на арене «Краснодар» 18 августа. Начало матча — в 19:00 мск
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