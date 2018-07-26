«Ювентус» — «Бавария». Прогноз и ставки на товарищеский матч 26 июля

В рамках Международного кубка чемпионов 26 июля в США пройдет матч между туринским «Ювентусом» и мюнхенской «Баварией». Встреча состоится на стадионе «Линкольн Финаншиал Филд». Начало матча — в 2.05. Прогноз на «Ювентус» — «Бавария».

«Ювентус» проведет свой первый матч в рамках Международного кубка чемпионов и первый в летнее межсезонье.

«Ювентус» после окончания прошлого сезона остался без нескольких игроков, однако если потерю Квадво Асамоа, Томаса Ринкона и Бенедикта Хеведеса туринцы могут и не заметить, то уход Джанлуиджи Буффона — безусловно, значимое событие. Плюс команду покинул Штефан Лихтштайнер. В то же время одну легенду в Турине заменила другая — Криштиану Роналду. Кроме того, «бьянконери» подписали Эмре Джана, Жоау Канселу, а также Маттеа Перина на смену Буффону.

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Правда, Международный кубок чемпионов «Ювентус» начинает не только без Роналду, но и еще без ряда игроков, которые выступали на чемпионате мира — в их числе Пауло Дибала, Дуглас Коста и Гонсало Игуаин, который и вовсе может покинуть команду.

«Бавария»

«Бавария» уже стартовала на Международном кубке чемпионов. В своем первом матче межсезонья мюнхенцы обыграли ПСЖ, одержав волевую победу. После первого тайма «Бавария», которая играла в экспериментальном составе, уступала 0:1, однако затем Нико Ковачу удалось настроить своих подопечных на второй тайм. Все закончилось победой «Баварии» со счетом 3:1.

«Бавария» пока не особо активна на трансферном рынке. Мюнхенцы усилились лишь Леоном Горецкой, трансфер которого был объявлен еще по ходу сезона, а из аренды вернулись Ренату Санчеш и Серж Гнабри.

Международный кубок чемпионов «Бавария» также начала без футболистов, которые выступали на чемпионате мира.

Прогноз

Букмекеры считают «Баварию» фаворитом матча. На успех мюнхенцев можно сделать ставку с коэффициентом 2,45. В то же время победа «Ювентуса» оценивается коэффициентом 2,70, а ничья — 3,60.

Последний раз «Ювентус» и «Бавария» играли друг против друга в сезоне 2015-2016. В 1/8 финала ЛЧ матч в Турине завершился вничью — 2:2, а в Мюнхене хозяева выиграли со счетом 4:2.

Обе команды в товарищеской встрече будут играть без ряда лидеров, с довольно большим количеством молодежи и следовательно несыгранными составами, что может приводить к большому количеству ошибок.

Предлагаем сделать ставку на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1,54. Также можно рассмотреть вариант со ставкой на тотал больше 2,5 мячей с коэффициентом 1,65. 0