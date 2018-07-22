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    «Бавария» и ПСЖ обкатали молодежь, но не забыли и про ветеранов

    Реакция СМИ после победы «Баварии» над ПСЖ на Международном кубке чемпионов

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    В рамках Международного кубка чемпионов «Бавария» в Австрии обыграла ПСЖ со счетом 3:1.
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    Волевая победа «Баварии»

    «Чемпионы Франции лидировали к перерыву благодаря голу американца Тимоти Веа, однако во втором тайме голы Хави Мартинеса, Ренату Санчеша и Джошуа Зиркзее привели к отличной волевой победе немецкого клуба.

    Новый главный тренер ПСЖ Томас Тухель должен быть удовлетворен тем, как его игроки с легкостью контролировали ход матча в первом тайме. И наоборот — Тухеля вряд ли устроил крах его команды после перерыва. В то же время Нико Ковач может быть более рад второй половине матча в исполнении своей команды, которой удалось значительно улучшить игру. Во втором тайме "Бавария" могла забить и больше, однако помешали Джанлуиджи Буффон, а также каркас ворот», — констатирует ESPN.

    Томас Тухель и Нико Ковач
    twitter.com/psg_inside

    С Буффоном пропустили бы меньше

    «Дважды пропустивший в дебютном матче с клубом третьего дивизиона "Шамбли" Джиджи, как и ожидалось, оказался в стартовом составе, и по уровню звездности эта игра превзошла ночной матч "Ман Сити" и дортмундской "Боруссии" в Чикаго. С Рибери и Роббеном на поле уже появилось ощущение: это действительно Международный кубок чемпионов, а не рядовой предсезонный спарринг. Даже автор первого гола оказался носителем звездной фамилии Веа. Когда-то легендарный форвард и ныне президент Либерии Джордж Веа забил два гола в двух матчах "ПСЖ" и "Баварии". Теперь пробил час его 18-летнего сына Тимоти, в мае уже дебютировавшего в первой сборной США.

    Состав "ПСЖ" выглядел слишком юным, и разница в классе в полной мере проявилась после перерыва, когда у мюнхенцев в игру вступили Алаба, Гнабри и воспитанник парижского клуба Коман. Игра в основном проходила на одной половине поля, и использовать многочисленные моменты Вагнеру не позволяли только реакция Буффон и перекладина.

    Джанлуиджи Буффон
    twitter.com/psg_inside

    Наконец, Хави Мартинес завершил подачу углового, и Тухель предпочел поменять голкипера, чтобы совсем уж не перегружать ветерана. Завершивший свой игровой отрезок со счетом 1:1 Джиджи, в отличие от сменщика, точно не пропустил бы от попавшего со штрафного в ближний угол Ренату Санчеша, но вряд ли бы это уберегло парижан от поражения. "Бавария" в данной конкретном случае была гораздо сильнее.», — пишет «Спорт-Экспресс».

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    • Санчеш справился с давлением, Вагнер «сделал разницу»

    В своем разборе матча bavarianfootballworks.com выделяет игру нескольких футболистов.

    «18-летний Тим Веа пытается проявить себя перед Тухелем. И он не разочаровал, забив единственный гол своей команды. Появление в стартовом составе — это также хороший знак для молодого нападающего и его будущего, будь-то игра в ПСЖ или в аренде. Также у ПСЖ упоминания заслуживает полузащитник Адриен Рабьо, который, будучи с мячом, постоянно создавал "Баварии" проблемы». Однако нельзя игнорировать и то, что он потерял Хави Мартинеса, когда «Бавария» забила первый мяч.

    Тимоти Веа
    twitter.com/psg_inside

    Джошуа Зиркзее во втором тайме отличился после хорошего кросса от Сержа Гнабри. Не многие 17-летние ребята могут похвастаться тем, что забивали в ворота ПСЖ, независимо от того, товарищеский это матч или нет. Хави Мартинес провел неряшливый матч в обороне, совершив ряд потерь, которые приводили к шансам для соперников. Тем не менее, Мартинес проделал большой объем работы и был вознагражден точным ударом головой после подачи углового от Арьена Роббена. Этот стандарт изменил ход игры.

    Сандро Вагнер не вписал свое имя в протокол матча, однако именно его присутствие на поле позволило «сделать разницу». Он продемонстрировал драйв и голод, которые «Бавария» и надеется получить от форварда в отведенные ему минуты, а его игра головой была одним из ключей для камбэка мюнхенцев.

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    • Ренату Санчеш вернулся в «Баварию» и делает первые шаги, чтобы заставить скептиков замолчать. Португалец исполнял все штрафные для правши, включая стандарт, с которого он забил свой первый гол за «Баварию». Санчеш хладнокровно обращался с мячом и всегда находил возможность для паса, а его передачи на любое расстояние доходили до адресата. Из всех игроков, которые в этот вечер были на поле, Санчеш испытывал, пожалуй, наибольшее давление и сумел с ним справиться«, — отмечает издание.

    Ренату Санчеш и игроки «Баварии
    twitter.com/FCBayern

    Ковач может влиять на ход матча

    Squawka.com отмечает еще несколько ключевых моментов противостояния.

    "Нико Ковач, который подписал с 'Баварией' трехлетний контракт, выпустил на этот матч, возможно, более сильный состав, в котором нашлось место Хави Мартинесу, Арьену Роббену, Рафинье и другим.

    Экс-тренер сборной Хорватии выставил схему 4-3-3, в которой двух вингеров должны были поддерживать полузащитники 'Баварии'. Однако в первом тайме в действиях мюнхенцев не было никакой последовательности.

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    • Тем не менее, Ковач продемонстрировал свою способность приспосабливаться к ситуации и вдохновлять игроков. На вторую половину игры 'Бавария' вышла совершенно другой командой. За время, оставшееся до начала сезона, Ковач будет надеяться, что ему удастся привнести еще большее количество решимости в действия своей команды. Сложно судить, какие выводы сделает Ковач из матча, в котором не играли многие футболисты основы, однако можно с уверенностью сказать, что он может оказывать влияние на свою команду и переворачивать проигрышную ситуацию", — подчеркивает автор статьи.

    Роббен и Рибери еще не сказали последнего слова

    "В матче, который время от времени напоминал молодежную игру, ветераны 'Баварии' Арьен Роббен и Франк Рибери начали с первых минут. Они и подавали пример молодежи, создавая немногочисленные возможности мюнхенцев. Оба игрока оказывали регулярное давление на ПСЖ.

    В новом сезоне ни одному из них не гарантировано постоянное место в составе, учитывая конкуренцию с более молодыми исполнителями. Однако их опыт, влияние и неоспоримое мастерство все еще на виду, и они скажут свое весомое слово по ходу сезона", — пишет Squawka.

    Франк Рибери был капитаном «Баварии»
    twitter.com/FCBayern

    Молодежь ПСЖ проявила себя

    "С учетом отсутствия главного атакующего трио ПСЖ у молодежи появился шанс проявить себя — они стремятся внести свой вклад в команду в новом сезоне. Больше остальных впечатлил Тимоти Веа, который забил великолепный гол.

    Также проявить себя удалось многообещающему плеймейкеру Кристоферу Нкунку. Он постоянно брал мяч под свой контроль и пытался вести игру команды. 20-летний парень показал свой большой потенциал, а также то, что он не боится время от времени бить по воротам. Хотя он и должен был использовать хотя бы один из своих шансов", — отмечает издание. 0

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