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    Дружине Петковича хватит и ничьей

    Швейцария — Коста-Рика. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по футболу 27 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Швейцарии Сборная Коста-Рики
    Прогноз на Швейцария — Коста-Рика
    Владимир Петкович
    В среду, 27 июня, сборная Швейцарии в заключительном туре группового этапа ЧМ-2018 сыграет с национальной командой Коста-Рики. Встреча, которая пройдет в Нижнем Новгороде, начнется в 21:00 по мск. Прогноз на Швейцария — Коста-Рика.
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    Швейцария

    Беспроигрышная серия сборной Швейцарии насчитывает уже восемь матчей кряду. Последний раз швейцарцы проигрывали Португалии (0:2) еще в отборочной компании.

    Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

    После той игры дружина Владимира Петковича пять поединков выиграла и три встречи свела вничью, пропустив в этих матчах всего три мяча, а забив 14.

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  • 20/06/2018

    • В двух турах на групповом этапе ЧМ-2018 «крестоносцы» смогли заработать четыре очка. В стартовой игре на мундиале они расписали мировую с Бразилией (1:1).

    Во втором игровом дне Швейцария одолела сборную Сербии (2:1), проигрывая после первого тайма и забив решающий гол на 90 минуте матча.

    Для выхода в следующий раунд соревнований команде Петковича будет достаточно не проиграть в предстоящем поединке.

    Коста-Рика

    Сборная Коста-Рика потеряла шансы на выход в 1/8 финала чемпионата мира. В двух матчах мундиаля «лос тикос» не набрали ни одного очка и не забили ни одного гола.

    В первом туре группового раунда ЧМ-2018 костариканцы уступили сборной Сербии (0:1), а в следующем матче проиграли Бразилии (0:2), пропустив оба мяча в компенсированное к поединку время.

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  • 19/06/2018

    • Проигрышная серия латиноамериканской команды на данный момент насчитывает четыре матча подряд. Помимо поражений на ЧМ они также проиграли в двух спаррингах перед стартом мундиаля (Англии — 0:2 и Бельгии — 1:4).

    Оппоненты провели между собой две товарищеские игры. В 2006 году швейцарцы одержали победу со счетом 2:0, а через четыре года костариканцы взяли реванш — 1:0.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча сборную Швейцарии, оценивая победу номинальных хозяев коэффициентом 1,74.

    За успех сборной Коста-Рики предлагают 6,50, а ничью оценивают с коэффициентом 3,40.

    Швейцарцы будут проводить свой поединок после того как завершиться борьба в группе F. Поэтому, они будут знать своего потенциального соперника. Скорее всего, победителем квартета F будет сборная Мексики. И команде Петковича лучше занять второе место в своей группе, чтобы избежать встречи с Германией.

    В этом поединке, как мы считаем будет ничья. Но можно перестраховаться и поставить на — Швейцария не проиграет и ТМ 2,5: да, т.к. соперники не особо радуют результативной игрой. 0

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    Футбол. Прогноз на Швейцария — Коста-Рика. В среду, 27 июня, сборная Швейцарии в заключительном туре группового этапа ЧМ-2018 сыграет с национальной командой Коста-Рики. Встреча, которая пройдет в Нижнем Новгороде, начнется в 21:00 по мск.
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