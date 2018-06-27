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    Бразильцы и сербы порадуют голами

    Сербия — Бразилия. Прогноз и ставки на тотал матча чемпионата мира по футболу 27 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Сербии Сборная Бразилии
    Прогноз на Сербия — Бразилия
    Неймар
    В среду, 27 июня, в третьем туре группы Е на чемпионате мира-2018 встретятся сборные Сербии и Бразилии. Начало матча — в 21:00 мск. Прогноз на Сербия — Бразилия.
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    Сербия

    «Белые орлы» после успешного отбора (первое место) провели четыре товарищеских матча. В марте Сербия проиграла Марокко (1:2), затем обыграла Нигерию (0:2). В июне соотношение побед и поражений оказалось таким же. Сперва сербы минимально уступили чилийцам (0:1), а следом разгромили Боливию (5:1).

    Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

    В первом поединке на мундиале сербы с трудом одолели Коста-Рику. Помог европейцам великолепный штрафной в исполнении Коларова, без которого вряд ли подопечные Младена Крстаича смогли бы взять три очка.

    Еще больше проблем у Сербии возникло против швейцарцев (1:2). Главная ударная сила команды Александар Митрович открыл счет, но затем техничная и быстрая атакующая линия Швейцарии не только сравняла счет, но и вырвала победу в добавленное время.

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    • Крстаич после поединка признал, что защитники порой действуют не лучшим образом. На фоне скоростных и техничных бразильцев эта проблема может оказаться еще более серьезной.

    Бразилия

    Футболисты сборной Бразилии вышли в финальную часть чемпионата мира благодаря успешному выступлению в квалификации зоны КОНМЕБОЛ, где они заняли первое место, существенно опередив ближайших преследователей.

    В первом туре группового этапа бразильцы сыграли вничью с командой Швейцарии (1:1). Коутиньо открыл счет в первом тайме красивым ударом из-за пределов штрафной, но после перерыва Стивен Цубер восстановил паритет, выиграв верховую борьбу у защитников.

    После матча бразильцев уже сложно было назвать главным претендентом на титул в России. Подопечные Тите пока далеко не идеально действуют даже в атаке. Неймару и компании иногда сложно отказаться от зрелища и демонстрации собственных талантов в пользу общего дела, чем способен воспользоваться даже соперник, уступающий пятикратным чемпионам мира в классе.

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    • олько в дополнительное время Коутиньо и Неймар поразили ворота Коста-Рики в последней игре. Это спасло команду от шквала критики. В поединке против Сербии на поле должна выйти единая команда, а не набор звезд, иначе дальше будет только сложнее.

    Прогноз

    Балканцам хватит ничейного счета с Бразилией, если костариканцы сумеют победить швейцарцев. Тем не менее, вряд ли данный сценарий осуществим, поэтому бороться за победу будут обе команды.

    Не ожидаем от европейцев «автобуса», ведь ничего хорошего эта затея может не принести, а пытаться победить надо. Таким образом, Бразилия не столкнется с несколькими линиями обороны на протяжении всего поединка, поэтому задача Неймара и остальных упростится. Предлагаем поставить на тотал матча больше 2,5 гола за 1,88. 0

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    •  1,91
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    •  3,40
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  • Сегодня в 21:00
    •  1,90
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    Футбол. Прогноз на Сербия — Бразилия. В среду, 27 июня, в третьем туре группы Е на чемпионате мира-2018 встретятся сборные Сербии и Бразилии. Начало матча — в 21:00 мск.
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