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    Исландия продолжит забивать

    Нигерия — Исландия. Прогноз на тоталы в матче чемпионата мира по футболу 22 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Нигерии Сборная Исландии
    Прогноз на Нигерия — Исландия
    Альвред Финнбогасон — автор первого исландского гола на мундиалях
    22 июня в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Нигерии сыграет с командой Исландии. Начало поединка намечено на 18:00 по московскому времени. Прогноз на Нигерия — Исландия.
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    Нигерия

    За весь отборочный турнир в африканской зоне Нигерия забила 14-ть мячей в 8-и поединках, пропустила — 4-е.

    Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

    В ЧАН-2018 нигерийцы дошли до финала, где проиграли хозяевам турнира Марокко со счетом 0:4. А за весь розыгрыш они отличились 7-мь раз в 6-и поединках, а пропустили — 6-ть.

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    • А в последних 5-и встречах подопечные Гернота Рора поразили ворота соперников всего лишь 2-а раза (в контрольном поединке с ДР Конго — 1:1 и с Англией — 1:2).

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    В заключительном спарринге перед ЧМ «суперорлы» не смогли забить Чехии (0:1) и в стартовой игре мундиаля также ушли с поля без забитого мяча, проиграв Хорватии со счетом 0:2.

    Исландия

    Подопечные Хеймира Хадльгримссона в 10-ти поединках отбора не смогли поразить ворота соперника только в 2-х встречах (проиграли Хорватии — 0:2 и Финляндии — 0:1).

    В 5-ти матчах квалификации исландцам удалось сохранить свои ворота на замке, разница забитых и пропущенных за весь отборочный турнир — 16:7.

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    • За последние 5-ть товарищеских матчей «викингам» не удалось отличиться только в 1-м поединке, уступили Мексике со счетом 0:3.

    Еще в 2-х играх северяне смогли отличится по разу и 2-е встречи принесли им по 2-а забитых мяча. Всего в этом году в контрольных поединках они провели 15-ть мячей (10-ть в ворота Индонезии), а пропустили в свои 13-ть.

    Прогноз

    Исландцы продолжают забивать в каждой игре на крупных турнирах. В 5-ти встречах на Евро-2016 «викинги» в первых 2-х поединках отметились в воротах противника по разу, а в 3-х других — по 2-а.

    Дебютная игра мундиаля не стала исключением — скандинавы смогли забить свой гол. Рискнем предположить, что Исландия не будет изменять своей традиции и сможет провести в предстоящем поединке 1-2 мяча.

    Наш прогноз — Исландия забьет 1 или 2 гола: да за 1,71.

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    Футбол. Прогноз на Нигерия — Исландия. 22 июня в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Нигерии сыграет с командой Исландии. Начало поединка намечено на 18:00 по московскому времени.
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