«Красные дьяволы» порадуют своих болельщиков

В понедельник, 11 июня, сборная Бельгии в Брюсселе сыграет с командой Коста-Рики в товарищеском матче. Встреча начнется в 21:45 по Москве. Прогноз на Бельгия — Коста-Рика.

Бельгия

Бельгийцы с легкостью преодолели квалификацию и пробились в финальную часть чемпионата мира. В своей отборочной группе «красные дьяволы» потеряли очки только в 1-м поединке (дома с Грецией — 1:1).

Через 7-м дней после игры с Коста-Рикой подопечные Роберто Мартинеса уже на групповом этапе ЧМ встретятся с другой центральноамериканской командой Панамой. Также в их квартете находятся сборные Туниса и Англии.

Беспроигрышная серия бельгийцев на данный момент насчитывает уже 18-ть матчей во всех турнирах. Последнее поражение датировано сентябрем 2016 года (уступили Испании со счетом 0:2).

Контрольные поединки после завершения квалификации принесли Бельгии 2-е ничьи (Мексика — 3:3 и Португалия — 0:0) и 3-и победы (Япония — 1:0, Саудовская Аравия — 4:0 и Египет — 3:0).

Коста-Рика

«Лос Тикос» на последнем этапе отбора в зоне КОНКАКАФ заняли 2-е место и завоевали прямую путевку на мундиаль. В 10-ти поединках они набрали 16-ть баллов.

Уже 17 июня костариканцы стартуют на чемпионате мира игрой против сборной Сербии. Еще в группе у них находятся Бразилия и Швейцария.

После завершения отборочной компании команда Оскара Рамиреса провела 6-ть контрольных поединков. Одержала победы только в 2-х из них над Шотландией (1:0) и Северной Ирландией (3:0).

В остальных встречах Коста-Рика уходила с поля побежденной. Уступила Испании (0:5), Венгрии (0:1), Тунису (0:1) и Англии (0:2).

Между собой оппоненты провели только 1-н поединок. В 2002 году в товарищеской игре бельгийцы взяли верх над костариканцами со счетом 1:0.

Прогноз

В последней контрольной игре перед чемпионатом мира соперники поберегут силы перед предстоящими официальными матчами. Скорее всего, Бельгия на своем поле одержит победу, но много забитых мячей мы не увидим. Наш прогноз — победа Бельгии и ТМ 3,5 за 1,70.