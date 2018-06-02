Англия продлит свою серию без поражений

В субботу, 2 июня, сборная Англии на своем поле примет национальную команду Нигерии в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет в Лондоне на «Уэмбли», начнется в 19:15 по Москве. Прогноз на Англия — Нигерия.

Англия

Сборная Англии не знает горечи поражений уже почти целый год. Последний раз англичане уходили с поля побежденными 13 июня 2017 года (уступили в товарняке Франции на выезде со счетом 2:3).

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После той встречи беспроигрышная серия подопечных Гарета Саутгейта насчитывает уже 8-мь матчей во всех турнирах.

«Три льва» без особых проблем квалифицировались на предстоящий чемпионат мира, заняв в своей группе 1-е место, заработав в 10-ти играх 26-ть очков из 30-ти возможных и опередив 2-х словаков на 8-мь баллов.

И теперь на групповом этапе предстоящего ЧМ англичане поспорят за выход в 1/8 финала с Тунисом, Панамой и Бельгией.

В последних 4-х контрольных поединках сборная Англии 3-и матча свела вничью (с Германией и Бразилией — 0:0, а также с Италией — 1:1), еще 1-у игру выиграла у Голландии со счетом 1:0.

Нигерия

«Суперорлы» легко стали победителями в финальной группе африканского отбора, хотя на первый взгляд имели непростых соперников — Камерун, Алжир и Замбию.

В своем квартете нигерийцы одержали 4-е победы и 2-а поединка свели вничью, опередив ближайшего преследователя на 6-ть пунктов.

И теперь на полях России африканцы сыграют в одной группе с национальными командами Аргентины, Хорватии и Исландии.

Сборная Нигерии в этом году успела принять участие в чемпионате Африки, где в финале проиграла сборной Марокко со счетом 0:4.

Также команда Гернота Рора сыграле в 3-х товарищеских играх. Сначала обыграла Польшу (1:0), затем уступила Сербии (0:2) и несколько дней тому назад сыграла вничью с ДР Конго — 1:1.

Последнюю встречу между собой оппоненты провели в финальной стадии ЧМ-02 на групповом этапе. Тогда они расписали мировую со счетом 0:0.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Англии – 1,45, победа сборной Нигерии – 7,60, ничья – 4,30.

Скорее всего, англичане продлят свою беспроигрышную серию, но учитывая статус матча и невысокую результативность соперников в последнее время, рискнем предположить, что много забитых мячей мы не увидим. Наш прогноз — Англия не проиграет и ТМ 2,5 за 1,96.