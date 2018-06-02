ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зинедин ЗиданЗидан ушел на пике, но «Реал» ждет кризис
  • 08:18
    • Кузнецов может пропустить третий матч финальной серии
  • 07:55
    • Травма Джаки оказалась несерьезной
  • 07:28
    • Мозгов сыграет с Бельгией и Францией
  • 07:13
    • «Голден Стэйт» дожал «Кливленд», несмотря на 51 очко Джеймса
  • 00:49
    • Знарок и Витолиньш официально покинули СКА и сборную России
    Все новости спорта

    Англия продлит свою серию без поражений

    Англия — Нигерия. Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 2 июня

    Прогноз на Англия — Нигерия
    Футболисты сборной Англии
    В субботу, 2 июня, сборная Англии на своем поле примет национальную команду Нигерии в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет в Лондоне на «Уэмбли», начнется в 19:15 по Москве. Прогноз на Англия — Нигерия.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Англия

    Сборная Англии не знает горечи поражений уже почти целый год. Последний раз англичане уходили с поля побежденными 13 июня 2017 года (уступили в товарняке Франции на выезде со счетом 2:3).

    Все прогнозы на футбол

    После той встречи беспроигрышная серия подопечных Гарета Саутгейта насчитывает уже 8-мь матчей во всех турнирах.

    «Три льва» без особых проблем квалифицировались на предстоящий чемпионат мира, заняв в своей группе 1-е место, заработав в 10-ти играх 26-ть очков из 30-ти возможных и опередив 2-х словаков на 8-мь баллов.

    И теперь на групповом этапе предстоящего ЧМ англичане поспорят за выход в 1/8 финала с Тунисом, Панамой и Бельгией.

    В последних 4-х контрольных поединках сборная Англии 3-и матча свела вничью (с Германией и Бразилией — 0:0, а также с Италией — 1:1), еще 1-у игру выиграла у Голландии со счетом 1:0.

    Нигерия

    «Суперорлы» легко стали победителями в финальной группе африканского отбора, хотя на первый взгляд имели непростых соперников — Камерун, Алжир и Замбию.

    В своем квартете нигерийцы одержали 4-е победы и 2-а поединка свели вничью, опередив ближайшего преследователя на 6-ть пунктов.

    И теперь на полях России африканцы сыграют в одной группе с национальными командами Аргентины, Хорватии и Исландии.

    Сборная Нигерии в этом году успела принять участие в чемпионате Африки, где в финале проиграла сборной Марокко со счетом 0:4.

    Также команда Гернота Рора сыграле в 3-х товарищеских играх. Сначала обыграла Польшу (1:0), затем уступила Сербии (0:2) и несколько дней тому назад сыграла вничью с ДР Конго — 1:1.

    Последнюю встречу между собой оппоненты провели в финальной стадии ЧМ-02 на групповом этапе. Тогда они расписали мировую со счетом 0:0.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Англии – 1,45, победа сборной Нигерии – 7,60, ничья – 4,30.

    Скорее всего, англичане продлят свою беспроигрышную серию, но учитывая статус матча и невысокую результативность соперников в последнее время, рискнем предположить, что много забитых мячей мы не увидим. Наш прогноз — Англия не проиграет и ТМ 2,5 за 1,96.

    Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1,71
  • Дарья Касаткина — Мария Саккари
  • Сегодня в 12:00
    •  1,68
  • Южная Корея — Босния
  • Сегодня в 14:00
    •  2,20
  • Франция — Италия
  • Сегодня в 22:00
    •  1,75
  • Франция – Италия
  • Сегодня в 22:00
    •  1,41
  • Египет — Колумбия
  • Сегодня в 22:15
    •  2,20
  • Австрия — Германия
  • Завтра в 19:00
    •  1,79
  • Англия — Нигерия
  • Завтра в 19:15
    •  Все прогнозы
    Товарищеские матчи Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Англии Футбол Англии Сборная Нигерии
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Недосягаемые: самые «дальнобойные» электрокары в миреСамые популярные бюджетные кроссоверы в России
    Самое популярное
    Россия — Австрия
  • Главная проблема сборной России — ее тренер
    • Вчера в 02:08     Лорис Кариус
  • Кариус вынудил Клоппа искать нового вратаря. У «Ливерпуля» непростой выбор
    • 11:55 29/05/2018     Сергей Семак
  • Очередная смена вектора. Трансферы Семака в «Зените»
    • 14:08 30/05/2018
    Футбол. Прогноз на Англия — Нигерия. В субботу, 2 июня, сборная Англии на своем поле примет национальную команду Нигерии в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет в Лондоне на «Уэмбли», начнется в 19:15 по Москве.
    Тоже интересно
    Сборная Египта на ЧМ 1990 в Италии Футбол Кто к нам с мячом придет? ЕгипетАнглийское влияние, африканские традиции, итальянская карма, тюрьма Зидана и феномен Салаха. Непростая история футбольного Египта Вчера в 18:100
  • 00:22
    • «Челси» не выкупит контракт Сарри у «Наполи»
  • 23:22
    • Аллегри может возглавить «Реал»
  • 22:55
    • Ласицкене выиграла этап «Бриллиантовой лиги», одержав 40-ю победу подряд
    Сборная Бразилии будет сильно жалеть в случае неудачи в России Футбол ЧМ-2018: Шанс, который нельзя упуститьКому кровь из носу нужно побежать на российском мундиале? Вчера в 03:590
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Касаткина огорчит Саккари
  • 5,25
    •
  • 08:42
    • Федерация футбола Ирана приостановила сотрудничество с Греческой федерацией
  • 08:06
    • «Филадельфия» продлила контракт с главным тренером
  • 07:43
    • Нападающий «Уфы» тренировался в форме ЦСКА
    Симона Халеп Теннис «Ролан Гаррос». Победы Шараповой, Халеп и Надаля, вылет ПавлюченковойРезультаты пятого соревновательного дня на Открытом чемпионате Франции по теннису Вчера в 22:360
  • 17:55
    • Шарапова одержала вторую победу на «Ролан Гаррос»
  • 17:45
    • Марку Силва — главный тренер «Эвертона»
  • 17:04
    • Скрипченко покинул «Анжи»
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 16 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие