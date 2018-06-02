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    Англия выиграет репетицию матча с Тунисом

    Англия — Нигерия. Прогноз на фору в товарищеском матче по футболу 2 июня

    Прогноз на Англия — Нигерия
    Гарри Кейн
    В субботу, 2 июня, сборная Англии на стадионе «Уэмбли» примет национальную команду Нигерии в товарищеском матче. Встреча начнется в 19:15 по московскому времени. Прогноз на Англия — Нигерия.
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    Англия

    Не просто так британцы выбрали себе в соперники именно нигерийцев, ведь на чемпионате мира команда Гарета Саутгейта будет стартовать матчем с другими африканцами — сборной Туниса. Нельзя сказать, что две африканские команды слишком похожи в игровом плане, ведь нигерийцы проповедуют европейский стиль с его темпом и дисциплиной, тогда как футболисты из Туниса любят повозиться с мячом.

    В любом случае, это прекрасная возможность проверить свои силы перед мундиалем. В последний раз сборная Англии встречалась с командой не из Европы в ноябре прошлого года, когда была зафиксирована нулевая ничья с Бразилией. Не проигрывает команда Саутгейта целый год — последняя неудача состоялась в противостоянии с Францией (2:3).

    Англичане подходят к игре с серией из восьми матчей без поражений. Причем родоначальники в последних четырех товарищеских встречах играли с топ-сборными Германии, Бразилии, Нидерландов и Италии, пропустив всего один мяч. Защита работает просто великолепно.

    Впереди у англичан еще один матч с Коста-Рикой, после чего стартует ЧМ-2018. Следовательно, пора наигрывать основу, а значит следует ожидать в основе парней вроде Гарри Кейна и Рахима Стерлинга.

    Нигерия

    Нигерийцы тоже едут на финальную часть турнира в Россию, а впереди команду ждет крайне сложная группа с Аргентиной, Хорватией и Исландией.

    Тем не менее, унывать «суперорлам» раньше времени не стоит, ведь в обойме хватает весьма неплохих футболистов — те же Виктор Мозес и Ахмед Муса, а еще в атаке можно ожидать сюрпризов от таланта «Арсенала» Алекса Ивоби. Смена поколений в команде почти состоялась, а предстоящий ЧМ станет отличной возможностью заявить о себе новым лидерам и тем, кто пока не переехал в Европу и мечтает это сделать.

    В последних четырех матчах нигерийцы показывают довольно непредсказуемые результаты. В феврале было разгромное поражение от Марокко (0:4) в финале Кубка африканских наций. В марте подопечные Гернота Рора одолели Польшу (1:0), но тут же уступили Сербии (0:2). Последний матч прошел 28 мая против ДР Конго — была зафиксирована ничья со счетом 1:1. Кроме того, в середине мая состоялся довольно забавный матч против мадридского «Атлетико» — испанцы победили со счетом 3:2.

    Прогноз

    Сборные Англии и Нигерии встречались между собой дважды. В 1994-м году на «Уэмбли» хозяева поля победили со счетом 1:0, а в 2002-м команды сыграли между собой в финальной части чемпионата мира в японской Осаке, где была зафиксирована ничья — 0:0.

    Мотивация в предстоящем поединке у команд только одна — проверить схемы и тренерские идеи в рамках подготовки к старту на ЧМ. С учетом классной обороны англичан и фактора домашнего поля, мы предлагаем поставить на победу британцев с форой -1 гол за 1,79. Нигерийцы должны справиться со звездами АПЛ в атаке соперника, во что верится с трудом.

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