А будут ли голы?

В первый день лета национальная команда Южной Кореи на своем поле примет сборную Боснии в товарищеском матче. Встреча начнется в 14:00 по мск. Прогноз на Южная Корея — Босния.

Южная Корея

«Воины Тэджу» в своей квалификационной группе в азиатской зоне заняли 2-е место, отстав от 1-го Ирана на 7-мь очков. В 10-ти поединках финального раунда они добыли 4-е победы, 3-и раза играли вничью и столько же матчей проиграли.

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В финальной стадии ЧМ «азиатские тигры» на групповом этапе за выход в плей-офф поспорят с командами Швеции, Мексики и Германии.

После завершение отборочных матчей корейцы успели принять участие в чемпионате восточной Азии, где стали победителями турнира, а также сыграли уже 10-ть товарищеских поединков.

Одержали победы над Колумбией (2:1), Молдавией (1:0), Латвией (1:0) и Гондурасом (2:0). Сыграли вничью с Сербией (1:1) и Ямайкой (2:2). Проиграли России (2:4), Марокко (1:3), Северной Ирландии (1:2) и Польше (2:3).

Босния

Боснийцы, в отличии от их предстоящего соперника, не пробились в финальную часть чемпионата мира. В своей отборочной группе они пропустили вперед себя Бельгию и Грецию.

В 10-ти встречах «желто-синие» 5-ть матчей выиграли, 2-а сыграли вничью и 3-и поединка проиграли. Фатальными стали поражения от Кипра (2:3) на выезде и от Бельгии (3:4) дома.

Команда Роберта Просинечки провела после завершения квалификации 5-ть контрольных поединков. Визит в США принес Боснии ничью с хозяевами (0:0) и поражение от Мексики (0:1).

Затем в гостях «золотые лилии» одолели сборную Болгарии со счетом 1:0. А 2-а последних товарищеских матча боснийцы закончили вничью (0:0) с Сенегалом и Черногорией.

Единственная встреча между корейцами и боснийцами прошла 12-ть лет тому назад. В том поединке Корея нанесла поражение Боснии со счетом 2:0.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Южной Кореи – 1,90, победа сборной Боснии – 4,35, ничья – 3,40.

Корейцы, играя на своем поле, в последнее время редко когда переходят рубеж на ТБ. А боснийцы за последние 5-ть матчей забили один гол и пропустили столько же. Вероятнее всего, от этой игры не приходится ждать много забитых мячей. Наш прогноз — ТМ 2,5 за 1,68.