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    «Карфагенские орлы» не боятся португальцев

    Португалия — Тунис. Прогноз и ставки на футбол. Товарищеский матч 28 мая

    Прогноз на Португалия — Тунис
    Футболисты сборной Туниса
    В понедельник, 28 мая, сборная Португалии примет на своем поле национальную команду Туниса в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет в Браге, начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Португалия — Тунис.
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    Португалия

    Подопечные Фернанду Сантуша, проиграв в конце марта сборной Нидерландов в Женеве со счетом 0:3, прервали свою серию без поражений, которая насчитывала 14-ть матчей во всех турнирах.

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    Португальцы только в последнем туре в своей группе смогли забронировать себе прямую путевку на ЧМ-2018. В заключительном игровом дне они на своем поле одолели сборную Швейцарии (2:0) и подвинули их с первой строки.

    И теперь на полях России чемпионы Европы-2016 на групповом этапе розыгрыша сразятся с Испанией, Марокко и Ираном.

    За весь отборочный турнир Роналду и ко одержали 9-ть побед при одном поражении, забив в 10-ти поединках 32-а гола и пропустив 4-е.

    После завершения квалификации «команда избранных» успела провести 4-е товарищеских матча, в которых одержала 2-е виктории, один поединок свела вничью и один проиграла.

    Переиграла Саудовскую Аравию со счетом 3:0 (дома) и Египет — 2:1 (в Швейцарии). Расписала мировую со сборной США (1:1) в Лейрии и на нейтральном поле проиграла Нидерландам (0:3).

    Тунис

    «Карфагенские орлы» тоже пробились на чемпионат мира. В финальной отборочной группе в африканской зоне им противостояли сборные ДР Конго, Ливии и Гвинеи.

    Основная борьба развернулась между ними и ДР Конго, которых тунисцы опередили только на один балл в своем квартете.

    На чемпионате мира дружина Набиля Маалоула поспорит за выход из группы с Англией, Бельгией и Панамой.

    После завершения отбора, североафриканцы провели 2-а товарищеских поединка против других участников Мундиаля. Оба матча они выиграли. Сначала на своем поле одолели Иран со счетом 1:0 и с таким же результатом во Франции взяли верх над Коста-Рикой.

    Между собой оппоненты провели только один поединок. В 2002 году в контрольной встрече они расписали мировую — 1:1.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча Португалию, оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,36.

    За успех Туниса предлагают 10,00, а ничью оценивают с коэффициентом 4,60.

    Учитывая характер матча можно с уверенностью сказать, что команды не будут добиваться успеха любой ценой. И скорее всего, наставники просмотрят всех футболистов вызванных на этот поединок.

    В этом матче можно поставить на то, что африканцы смогут забить гол, т.к. в последнее время португальцы не блещут надежной защитой.

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    Футбол. Прогноз на Португалия — Тунис. В понедельник, 28 мая, сборная Португалии примет на своем поле национальную команду Туниса в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет в Браге, начнется в 21:45 по московскому времени.
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