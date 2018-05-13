ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Барселона» продлит рекордную серию в Валенсии

    «Леванте» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч 37-го тура чемпионата Испании

    Футбол Испании Примера Барселона Леванте Календарь Примеры
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Игроки «Барселоны»
    Игроки «Барселоны»
    В воскресенье, 13 мая, в рамках 37-го тура чемпионата Испании на «Сьюдад де Валенсия» «Леванте» будет принимать «Барселону». Встреча начнется в 21.45. по московскому времени. Прогноз на «Леванте» — «Барселона».

    «Леванте»

    Клуб из Валенсии уже гарантировал себе место в Ла Лиге на следующий сезон и доигрывает чемпионат в свое удовольствие. После 35 туров у «Леванте» в активе 43 очка. Даже в случае двух побед в оставшихся турах команде вряд ли удастся совершить значительный скачок и ворваться в топ-10. Тем более, что впереди у «Леванте» — «Барселона». Поэтому валенсийцам в оставшихся матчах уже особо ничего не нужно.

    Ближайшие события

    За последние недели «Леванте» выдал великолепную серию, выиграв четыре матча подряд. Обыграны при этом были в том числе «Атлетик» и «Севилья»

    «Барселона»

    Каталонцы уже давно чемпионы, однако это не мешает им, например, громить «Вильярреал» (5:1). Более того, у «Барселоны» на оставшуюся часть сезона есть и вполне конкретная задача — продлить свою невероятную рекордную серию и завершить чемпионат без поражений.

    1,62П2+ТБ 2,5

    У «Барселоны» после 36 туров — 90 очков. До «сотни» подопечные Эрнесто Вальверде, понятное дело, уже не доберутся, однако еще могут достичь этого показателя в другой графе — «забитые голы». На данный момент у «Барсы» 94 забитых мяча, и в поединках против «Леванте» и «Реала Сосьедад» каталонцам вполне под силу отгрузить соперникам шесть голов.

    Прогноз

    1,70Обе забьют

    В последнее время «Барселона» не только играет результативно, но и достаточно много пропускает, а потому можно рассчитывать на гол «Леванте».

    Поэтому предлагаем рассмотреть вариант «обе забьют» с коэффициентом 1,70. Также интересным вариантом является ставка на то, что «Барселона» победит с тоталом больше 2.5, на которую дают коэффициент 1.62.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram и Яндекс.Дзен

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Очередная победа «Севильи» при Капарросе?
  • 4,94
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Новый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояЭкс-чемпион из США в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший одержал победу нокаутом над чемпионом UFC ирландцем Конором МакгрегоромАндреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАЖозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси»
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Фактор Пастрнака. Сборная России проиграла Чехии в овертайме
  • Сборная России проиграла свой первый матч на чемпионате мира по хоккею.
    •
  • Сыграно с душой: «Тосно» завоевал Кубок России
  • Реакция СМИ на финал Кубка России, прошедший на «Волгоград Арене»
    •
  • «Шахтер» взял Кубок Украины и установил рекорд
  • «Динамо» нужен новый вратарь?
    •
  • Надежды, убитые травмой
  • Прощание «Зенита» с выпавшим из-за травм из футбола игроком — в нашем обзоре прессы
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов