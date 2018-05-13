«Леванте» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч 37-го тура чемпионата Испании

«Леванте»

Клуб из Валенсии уже гарантировал себе место в Ла Лиге на следующий сезон и доигрывает чемпионат в свое удовольствие. После 35 туров у «Леванте» в активе 43 очка. Даже в случае двух побед в оставшихся турах команде вряд ли удастся совершить значительный скачок и ворваться в топ-10. Тем более, что впереди у «Леванте» — «Барселона». Поэтому валенсийцам в оставшихся матчах уже особо ничего не нужно.

За последние недели «Леванте» выдал великолепную серию, выиграв четыре матча подряд. Обыграны при этом были в том числе «Атлетик» и «Севилья»

«Барселона»

Каталонцы уже давно чемпионы, однако это не мешает им, например, громить «Вильярреал» (5:1). Более того, у «Барселоны» на оставшуюся часть сезона есть и вполне конкретная задача — продлить свою невероятную рекордную серию и завершить чемпионат без поражений.

1,62П2+ТБ 2,5

У «Барселоны» после 36 туров — 90 очков. До «сотни» подопечные Эрнесто Вальверде, понятное дело, уже не доберутся, однако еще могут достичь этого показателя в другой графе — «забитые голы». На данный момент у «Барсы» 94 забитых мяча, и в поединках против «Леванте» и «Реала Сосьедад» каталонцам вполне под силу отгрузить соперникам шесть голов.

Прогноз

1,70Обе забьют

В последнее время «Барселона» не только играет результативно, но и достаточно много пропускает, а потому можно рассчитывать на гол «Леванте».

Поэтому предлагаем рассмотреть вариант «обе забьют» с коэффициентом 1,70. Также интересным вариантом является ставка на то, что «Барселона» победит с тоталом больше 2.5, на которую дают коэффициент 1.62.

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