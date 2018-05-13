«Краснодар» — «Рубин». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 13 мая

«Краснодар»

Краснодарская команда перед заключительным туром российского первенства имеет лишь призрачные шансы подняться на 3-ю строку, дающую право на следующий сезон выступить в Лиге чемпионов.

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Для этого «Краснодару» обязательно нужно обыграть «Рубин» на своем поле и ждать домашнего поражения столичного ЦСКА от «Анжи».

«Быки» в последних 5-ти встречах одержали 4-е победы и одну игру проиграли. Уступили своему прямому конкуренту — московскому ЦСКА на выезде (1:2). Переиграли «Арсенал» Тула (3:0) и «Локомотив» (2:0) дома, а на выезде одолели «Зенит» (2:1) и «СКА-Хабаровск» (1:0)

В этом сезоне на своей арене «Краснодар» одержал 7-мь побед, 3-и матча свел вничью и 4-е игры проиграл, разница мячей — 23:15.

Под вопросом принять участие в предстоящем поединке у полузащитников Олега Шатова и Торнике Окриашвили.

«Рубин»

«Казанцы» обезопасили себя от вылета. Они имеют преимущество в личных встречах перед 13-м «Амкаром», который в случае победы сможет по очкам сравнятся с ними.

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И на 6-е место, которое может дать право на участие в еврокубках, «Рубин» имеют минимальные шансы. Поэтому, большого значение эта игра для них иметь не будет.

На данный момент команда Курбана Бердыева имеет 6-матчевую серию без поражений. В этот отрезок она выиграла 2-е игры и 4-е поединка свела вничью. Последние 3-и встречи чемпионата «Рубин» сыграл вничью.

1,68победа «Краснодара»

На выезде в этом сезоне клуб из Казани одержал 4-е победы, 5-ть матчей свел вничью и столько же проиграл, разница мячей — 12:11.

Из-за дисквалификации предстоящую игру пропустит защитник Олег Кузьмин.

В рамках Премьер-лиги в Краснодаре оппоненты провели 6-ть поединков. И во всех этих встречах «быки» брали верх.

2,05обе забьют: да

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяева: победа «Краснодара» — 1,68, победа «Рубина» — 5,70, ничья – 4,00.

«Краснодар» для «Рубина» неудобный соперник, о чем свидетельствует 6-ть домашних побед из 6-ти. К тому же «быки» имеют, пусть и мизерный, но шанс зацепится за 3-е место. Ставим на их победу.

Еще можно предположить, что оппоненты продемонстрируют открытую игру. И ставка — обе забьют: да должна сыграть в этом поединке.

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