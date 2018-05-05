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    Против логики вещей

    «Борнмут» — «Суонси». Прогноз и ставки на матч 37-го тура АПЛ 5 мая

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Борнмут Суонси Календарь АПЛ
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    Лучано Нарсинг
    Лучано Нарсинг
    Swansea City
    В 37-м туре чемпионата Англии по футболу 5 мая «Борнмут» примет на родном «Виталити» «Суонси». Начало матча запланировано на 17:00 по Москве. Прогноз на «Борнмут» — «Суонси».

    «Борнмут»

    «Вишни» находятся в печальном положении. То ли у команды Эдди Хоу спад формы, то ли кардинальная утрата мотивации. В любом случае, лишь одна победа за последние 10 туров – самое лучшее доказательство одного из вариантов.

    За последние три матча «Борнмут» забил всего один гол. Однако все легко объясняется уровнем соперников: не зазорно уйти с поля без своего гола в матчах против «Ливерпуля» (0:3) и «Манчестер Юнайтед» (0:2). Зазорно другое – за эти две игры команда с неплохим показателем точности (34,3%) в сумме попала по воротам всего три раза.

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    Отметим также малое количество фолов у команды Хоу. «Борнмут» по этому показателю занимает последнее место в Премьер-лиге – в среднем 8,6 нарушений за матч. Тем не менее по желтым у «вишен» средние показатели – 1,53 «горчичника» за игру.

    «Суонси»

    Но по логике вещей нарушать в большей степени должен «Суонси». Команда Карлуша Карвальяла находится на волосок от зоны вылета (одно очко), и впереди матчи с ближайшими конкурентами как раз из этой зоны. С учетом потерь «лебедей» вопрос о выживании становится действительно очковым. Причем во всех смыслах.

    Ближайшие события

    Потому валлийцы должны грызть землю и ноги сопернику, чтобы взять максимум очков во всех оставшихся матчах. Однако в теперешнем состоянии «Суонси» это будет непросто. После успешного январско-февральского периода команда Карлуша Карвальяла не может выиграть уже семь матчей подряд (с учетом Кубка).

    Матч предпоследнего тура против «Манчестер Сити» сильно ударил по самолюбию «лебедей» — всего 17% владения, один удар в створ за всю игру и пять пропущенных голов.

    А вот в последнем туре валлийский клуб смог дать бой «Челси». Несмотря на проигрыш (0:1), «Суонси» выглядел вполне неплохо: 10 ударов, 51% владения мячом, 13 заработанных штрафных и победа по отборам (19).

    Прогноз

    В Англии космический уровень футболистов, но мотивация по-прежнему играет значительную роль. Кто больше хочет – тот ближе к победе. Сейчас больше хочет «Суонси». Следовательно, будет отдаваться в борьбе за каждый мяч.

    2,45«Карточки: ИТ1 2-3»

    Такая повышенная спортивная агрессия может привести к дисциплинарным наказаниям. Однако судить будет лояльный Кевин Френд (2,2 жк в среднем за матч в этом сезоне). Да и сами валлийцы за последние три матча получили три «горчичника».

    А вот «Борнмут» будет сдерживать атакующие потуги «лебедей» и попутно вполне может отгрести пару желтых. Ставим на «Карточки: ИТ1 2-3» за 2,45.

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