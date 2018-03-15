«Зенит» — «Лейпциг». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 15 марта

«Зенит»

В первом матче «Зенит» потерпел поражение от «Лейпцига» со счетом 1:2, притом к 86-й минуте «сине-бело-голубые» уступали 0:2, и лишь гол Доменико Кришито позволил сохранить интригу в этом противостоянии.

В 1/16 финала подопечные Роберто Манчини встречались с «Селтиком». В гостях питерцы тоже проиграли – 0:1. А вот дома взяли убедительный реванш – 3:0.

В чемпионате России дела у «Зенита» идут не лучшим образом. Во второй части сезона команда дважды подряд сыграла вничью со счетом 0:0, из-за чего опустилась на пятое место в турнирной таблице.

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в связи с последними результатами оказался под угрозой отставки.

Среди травмированных у петербургской команды значится полузащитник Эмануэль Маммана.

«Лейпциг»

Футболисты «Лейпцига» в домашнем матче обыграли «Зенит» со счетом 2:1. Одним из героев встречи стал Тимо Вернер, который сделал результативную передачу на Бруму, а также забил второй мяч.

В предыдущем раунде «быки» сенсационно выбили «Наполи». В гостях они победили 3:1, а дома проиграли 0:2, чего хватило для выхода в 1/8 финала.

Что касается чемпионата Германии, то там «Лейпциг» выступает с переменным успехом, занимая шестое место в турнирной таблице.

В четырех последних турах подопечные Ральфа Хазенхюттля не одержали ни одной победы, проиграв «Айнтрахту» (1:2) и «Кельну» (1:2), а также сыграв вничью с дортмундской «Боруссией» (1:1) и «Штутгартом» (0:0).

После травм у «Лейпцига» восстанавливаются Кевин Кампль, Фабио Колторти и Марсель Хальстенберг.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают хозяевам минимальное преимущество: победа «Зенита» — 2,50, победа «Лейпцига» — 2,80, ничья – 3,40.

1,80Победа «Зенита» с форой 0

Нет никаких сомнений, что «сине-бело-голубые» находятся не в идеальной форме. Однако ответная встреча против «Селтика» показала, что в нужный момент эта команда способна собраться и добиться нужного результата.

Питерцам должна помочь холодная питерская погода, к которой немцы вряд ли полностью успеют адаптироваться. Кроме того, возвращение в состав Леандро Паредеса, пропустившего первую игру, улучшает шансы хозяев на проход в следующий раунд. Мы бы присмотрелись к ставке «победа "Зенита" с форой 0» за 1,80.

1,84Тотал первого тайма больше 1

Хозяевам нужно забивать, притом важно это сделать быстро, не откладывая дело в долгий ящик. Именно поэтому мы ждем голов уже в первом тайме. Можно поставить на «тотал первого тайма больше 1» за 1,84.

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