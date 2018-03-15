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    Возьмет ли «Зенит» реванш за поражение в Германии?

    «Зенит» — «Лейпциг». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 15 марта

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    Александр Кокорин
    Александр Кокорин
    В четверг, 15 марта, «Зенит» на своем поле примет «Лейпциг» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Санкт-Петербурге, начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Зенит» — «Лейпциг».

    «Зенит»

    В первом матче «Зенит» потерпел поражение от «Лейпцига» со счетом 1:2, притом к 86-й минуте «сине-бело-голубые» уступали 0:2, и лишь гол Доменико Кришито позволил сохранить интригу в этом противостоянии.

    В 1/16 финала подопечные Роберто Манчини встречались с «Селтиком». В гостях питерцы тоже проиграли – 0:1. А вот дома взяли убедительный реванш – 3:0.

    В чемпионате России дела у «Зенита» идут не лучшим образом. Во второй части сезона команда дважды подряд сыграла вничью со счетом 0:0, из-за чего опустилась на пятое место в турнирной таблице.

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в связи с последними результатами оказался под угрозой отставки.

    Среди травмированных у петербургской команды значится полузащитник Эмануэль Маммана.

    «Лейпциг»

    Футболисты «Лейпцига» в домашнем матче обыграли «Зенит» со счетом 2:1. Одним из героев встречи стал Тимо Вернер, который сделал результативную передачу на Бруму, а также забил второй мяч.

    Ближайшие события

    В предыдущем раунде «быки» сенсационно выбили «Наполи». В гостях они победили 3:1, а дома проиграли 0:2, чего хватило для выхода в 1/8 финала.

    Что касается чемпионата Германии, то там «Лейпциг» выступает с переменным успехом, занимая шестое место в турнирной таблице.

    В четырех последних турах подопечные Ральфа Хазенхюттля не одержали ни одной победы, проиграв «Айнтрахту» (1:2) и «Кельну» (1:2), а также сыграв вничью с дортмундской «Боруссией» (1:1) и «Штутгартом» (0:0).

    После травм у «Лейпцига» восстанавливаются Кевин Кампль, Фабио Колторти и Марсель Хальстенберг.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают хозяевам минимальное преимущество: победа «Зенита» — 2,50, победа «Лейпцига» — 2,80, ничья – 3,40.

    1,80Победа «Зенита» с форой 0

    Нет никаких сомнений, что «сине-бело-голубые» находятся не в идеальной форме. Однако ответная встреча против «Селтика» показала, что в нужный момент эта команда способна собраться и добиться нужного результата.

    Питерцам должна помочь холодная питерская погода, к которой немцы вряд ли полностью успеют адаптироваться. Кроме того, возвращение в состав Леандро Паредеса, пропустившего первую игру, улучшает шансы хозяев на проход в следующий раунд. Мы бы присмотрелись к ставке «победа "Зенита" с форой 0» за 1,80.

    1,84Тотал первого тайма больше 1

    Хозяевам нужно забивать, притом важно это сделать быстро, не откладывая дело в долгий ящик. Именно поэтому мы ждем голов уже в первом тайме. Можно поставить на «тотал первого тайма больше 1» за 1,84.

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