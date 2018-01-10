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    Кто больше ударит в створ?

    «Челси» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Кубка футбольной лиги Англии 10 января

    Кубок Лиги Футбол Англии Челси Арсенал
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    Дэнни Уэлбек
    Дэнни Уэлбек
    Goal.com
    В полуфинале EFL Cup «Челси» 10 января на «Стэмфорд Бридж» примет «Арсенал». Начало матча в 23:00 мск.

    «Челси»

    Последние две игры в Кубке Футбольной лиги «аристократы» выиграли с одинаковым счетом – 2:1. И обе победы были добыты в компенсированное время. В 1/8 против «Эвертона» гол Виллиана на 93-ей минуте был уже вторым. Но он все равно был решающим, так как на 94-ой Кальверт-Льюин отквитал один мяч.

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    Состав на тот матч был вполне приличным – вся защитная линия была из игроков основы, за исключением молодого Кенеди. По ударам и попаданиям «пенсионеры» даже проиграли «ирискам»: 11-13 и 3-4 соответственно.

    В четвертьфинале подопечные Конте с трудом обыграли «Борнмут». Победный гол опять был забил в компенсированное время – Мората включился на 91-ой минуте. В этом матче уже Ампаду играл ниже – центрбэком, а в центре поля действовали Фабрегас и Дринкуотер. Перестановка ничем не помогла – «Челси» снова проиграл по моментам: 7-12 по ударам, 0-8 по угловым.

    Оппонент Конте на медиа-арене Жозе Моуриньо недавно заявил, что ему все равно, на какой минуте команда добывает результат. Не думаем, что Конте тоже фиолетово. Поэтому основные игроки в составе «Челси» присутствовали, а из резервистов были самые сильные. Вдобавок в районе 60-ой минуты вышли Азар и Бакайоко, а на 73-ей – Мората.

    «Арсенал»

    «Арсенал» вылетел из Кубка Футбольной Ассоциации. Причем состав был вполне приличный: Уэлбек, Эль-Ненни, Мертезакер, Ивоби. И опять же – «Арсенал» бил-бил-побивал, но не попадал. Из 14 ударов только 4 пришлись в рамку. Старая проблема.

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    Но еще большая проблема – это отношение. Люди людьми, но их отношение было к турниру посредственным. В эпоху постмодернизма происходит крушение авторитетов – вот по всему и вытекает вылет «канониров».

    В EFL Cup подопечные Венгера также с разницей в один мяч обыграли «Норвич» и «Вест Хэм». «Канареек» обыграли в дополнительное время. А с «Вест Хэмом» была вообще комедия – если верить статистическому сайту «My Score», «молотки» за весь матч нанесли всего один удар по воротам.

    Да и тот мимо. «Арсенал» же пробил 8 раз и единственное попадание в рамку стало результативным.

    Прогноз

    1,82«П2 по желтым»

    Последние три личных матча закончились вничью. Два из них в основное время пробили ТМ 2,5. До этого трижды команды забивали как минимум три гола. У «Арсенала» явные проблемы с эффективностью. Игроки Венгера очень часто мажут.

    С другой стороны, прошлый матч с «Челси» в Премьер-лиге показал, что «канониры» настраиваются на серьезного соперника лучше: всего три удара мимо из 14-ти. Но в EFL Cup выйдут более «разбавленные» составы. Ждем больше брака.

    Наш выбор – «П1 по ударам в створ». Такую ставку можно поставить ближе к матчу или даже в «лайве». Из ставок, доступных уже сейчас, предлагаем выбрать «П2 по желтым» за 1,82.

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    Искупит ли «Арсенал» вину за провал в Кубке Англии?«Челси» — «Арсенал». Прогноз и ставки на Кубок английской лиги по футболу 10 января
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