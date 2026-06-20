прогноз на бой UFC Vegas 119, ставка за 2.10

В рамках турнира UFC Vegas 119 21 июня состоится поединок в полулегком весе между Винисиусом Оливейрой и Андре Фили. Начало — 06:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

Винисиус Оливейра

Турнирное положение: Бразилец прочно закрепился в топ-15 рейтинга легчайшего веса, но в этом бою пробует силы в более тяжелой категории.

Последние бои: В пяти последних поединках Оливейра одержал победы над Кайлером Филлипсом, Саидом Нурмагомедовым, Рики Симоном и Бенардо Сопаем, уступив лишь Марио Баутисте сабмишеном в предыдущей встрече.

Состояние бойца: Винисиус обладает тяжелым ударом и отличной школой кикбоксинга. Он предпочитает вести агрессивный бой, постоянно оказывая давление. Его главная сила — умение находить дыры в защите соперника и эффективно использовать смену стоек для введения оппонента в заблуждение. Однако в борьбе выглядит посредственно, часто пропуская тейкдауны.

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Андре Фили

Турнирное положение: Фили ныне опытный ветеран UFC, который за годы выступлений прошел через множество битв с элитой полулегкого веса.

Последние бои: В пяти последних поединках Фили одержал победы над Кристианом Родригесом и Кабом Свонсоном, потерпев поражения от Хосе Дельгадо, Мелькуизаэля Косты и Дэна Иге.

Состояние бойца: Фили тактически грамотный боец, который отлично работает на дальней дистанции и умеет использовать преимущество в размахе рук. Однако его часто подводит нестабильность и неспособность выдерживать сильные попадания.

С характером и мотивацией после вылета из топ-15 большие проблемы.

Статистика для ставок

Оливейра уступил лишь раз за последние 5 боев

Фили трижды проиграл на дистанции в 5 поединков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают фаворитом Винисиуса де Оливейру с коэффициентом 1.43, успех Андре Фили оценивается в 2.93.

Прогноз: Винисиус будет сближаться, где его мощь станет решающим фактором. Андре Фили постарается работать вторым номером, используя удары ногами и джеб, чтобы держать бразильца на дальней дистанции. Однако атлетизм и прогресс Оливейры станет решающим фактором. Андре — опытный цепной пес, но его лучшие годы позади. Придется уступить дорогу молодым.

2.10 Победа Оливейры по очкам Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на бой Оливейра — Фили принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Победа Оливейры по очкам за 2.10.