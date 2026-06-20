В рамках турнира UFC Vegas 119 21 июня состоится поединок в наилегчайшем весе между Манелем Капом и Кедзи Хоригучи. Начало — 07:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.62.
Манель Кап
Турнирное положение: Кап занимает вторую строчку рейтинга наилегчайшего веса. После поражения от Мухаммада Мокаева в 2024 году португалец совершил впечатляющий камбэк, выходя на серию из трех досрочных побед подряд.
Последние бои: В пяти последних поединках Кап одержал уверенные победы над Брендоном Ройвалом, Асу Алмабаевым, Бруно Силвой и Фелипе Дос Сантосом, уступив лишь единогласным решением судей Мухаммаду Мокаеву. Так он ворвался в топ-3.
Состояние бойца: Манель обладает феноменальной реакцией и нокаутирующей мощью, которая редко встречается в данном весе. Он значительно прибавил в дисциплине и точности, научившись грамотно распределять силы на всю дистанцию боя, оставаясь при этом очень взрывным и быстрым.
Кедзи Хоригучи
Турнирное положение: Один из самых титулованных бойцов дивизиона и лидер рейтинга P4P RIZIN, вернувшийся в UFC для похода за титулом. Кедзи бывший чемпион RIZIN и Bellator в двух весовых категориях, занимающий ныне пятую строчку рейтинга UFC.
Последние бои: В пяти последних поединках Хоригучи одержал победы над Амиром Альбази и Тагиром Уланбековым в UFC, Никазимуло Зулу, Серхио Петтисом и Хиромасой Оугикубо в RIZIN и Bellator.
Состояние бойца: Японец остается мастером тактической гибкости и эталоном бойцовского интеллекта. Кедзи обладает великолепными навыками на всех этажах, мощными лоу-киками и неплохой защитой от борьбы. Да и контратакует в партере тоже прилично.
Того же Уланбекова сенсационно задушил в концовке.
Статистика для ставок
- У Капа серия из трех досрочных побед
- Хоригучи идет на серии из семи побед
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают фаворитом Манеля Капа с коэффициентом 1.62, успех Хоригучи оценивается в 2.36.
Прогноз: Кап сейчас находится на пике своих физических возможностей. Его агрессивный стиль, помноженный на высокую скорость и тяжелые удары, станет для Хоригучи сложнейшим испытанием. Португалец умеет навязывать свои правила игры, и, учитывая его прогресс в защите и последние финиши, он способен перебить ветерана и забрать победу за счет давления и активности.
Ставка: Победа Манеля Капа за 1.62.