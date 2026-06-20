В рамках турнира UFC Vegas 119 21 июня состоится поединок в наилегчайшем весе между Манелем Капом и Кедзи Хоригучи. Начало — 07:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.62.

Манель Кап

Турнирное положение: Кап занимает вторую строчку рейтинга наилегчайшего веса. После поражения от Мухаммада Мокаева в 2024 году португалец совершил впечатляющий камбэк, выходя на серию из трех досрочных побед подряд.

Последние бои: В пяти последних поединках Кап одержал уверенные победы над Брендоном Ройвалом, Асу Алмабаевым, Бруно Силвой и Фелипе Дос Сантосом, уступив лишь единогласным решением судей Мухаммаду Мокаеву. Так он ворвался в топ-3.

Состояние бойца: Манель обладает феноменальной реакцией и нокаутирующей мощью, которая редко встречается в данном весе. Он значительно прибавил в дисциплине и точности, научившись грамотно распределять силы на всю дистанцию боя, оставаясь при этом очень взрывным и быстрым.

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Кедзи Хоригучи

Турнирное положение: Один из самых титулованных бойцов дивизиона и лидер рейтинга P4P RIZIN, вернувшийся в UFC для похода за титулом. Кедзи бывший чемпион RIZIN и Bellator в двух весовых категориях, занимающий ныне пятую строчку рейтинга UFC.

Последние бои: В пяти последних поединках Хоригучи одержал победы над Амиром Альбази и Тагиром Уланбековым в UFC, Никазимуло Зулу, Серхио Петтисом и Хиромасой Оугикубо в RIZIN и Bellator.

Состояние бойца: Японец остается мастером тактической гибкости и эталоном бойцовского интеллекта. Кедзи обладает великолепными навыками на всех этажах, мощными лоу-киками и неплохой защитой от борьбы. Да и контратакует в партере тоже прилично.

Того же Уланбекова сенсационно задушил в концовке.

Статистика для ставок

У Капа серия из трех досрочных побед

Хоригучи идет на серии из семи побед

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают фаворитом Манеля Капа с коэффициентом 1.62, успех Хоригучи оценивается в 2.36.

Прогноз: Кап сейчас находится на пике своих физических возможностей. Его агрессивный стиль, помноженный на высокую скорость и тяжелые удары, станет для Хоригучи сложнейшим испытанием. Португалец умеет навязывать свои правила игры, и, учитывая его прогресс в защите и последние финиши, он способен перебить ветерана и забрать победу за счет давления и активности.

1.62 Победа Манеля Капа Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.62 на бой Кап — Хоригучи принесёт чистый выигрыш 620₽, общая выплата — 1620₽

Ставка: Победа Манеля Капа за 1.62.