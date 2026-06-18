В рамках турнира ACA 204 19 июня состоится противостояние в среднем весе между легендарным Александром Шлеменко и крепким болгарским бойцом Николой Дипчиковым. Начало — 20:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.11.

Александр Шлеменко

Турнирное положение: Александр Шлеменко — живая легенда российского ММА и один из самых узнаваемых бойцов страны. В свои 42 года он продолжает выступать на высоком уровне, сочетая в себе огромный опыт и узнаваемый агрессивный стиль.

Последние бои: Предыдущие выступления Александра Шлеменко носили противоречивый характер. Он потерпел два поражения от Владислава «Белаза» Ковалева, однако до этого одержал важную победу над Анатолием Токовым, показав свою тактическую выучку.

Состояние бойца: Шлеменко классический ударник. Его база — рукопашный бой. В свои 42 года внезапно набрал в плане физических кондиций. В боях против молодых проспектов ему все трудновато. Но против середняков и таких же возрастных ветеранов, как и он сам, «Шторм» смотрится очень прилично.

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Никола Дипчиков

Турнирное положение: Никола Дипчиков — болгарский мастер самбо, занимающий место в топ-8 рейтинга среднего веса ACA. Однако в контексте чемпионской гонки Дипчиков уже не рассматривается.

Последние бои: Никола выступает нестабильно, чередуя победы с поражениями. В последнем бою Дипчиков уступил Ибрагиму Магомедову, однако перед этим одержал две эффектные победы нокаутами над Мурадом Абдулаевым и Виталием Слипенко.

Состояние бойца: Никола обладает тяжелым ударом и хорошей борцовской базой. Он предпочитает не затягивать поединки, стремясь к раннему завершению боя. При этом противники, умеющие держать нужную дистанцию, часто создают ему проблемы во второй половине встречи.

Болгарину также уже за 40. Только вот его кардио в отличие от «Шторма» не впечатляет.

Статистика для ставок

Александр Шлеменко выиграл 3 из пяти своих последних поединков

Никола Дипчиков проиграл 3 из своих 5 последних боев в АСА

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры отдают предпочтение Александру Шлеменко, на победу которого можно поставить за 1.45. На успех Дипчикова предлагают сделать ставку за 2.75.

Прогноз: Поединок в Омске будет носить принципиальный характер для Шлеменко, ведь он будет драться в родных краях. Дипчиков опасен в стартовом отрезке, но Александр обладает колоссальным опытом и нейтрализует стартовый натиск болгарина, после чего начнет перерабатывать его за счет активности и точности в стойке. Наиболее вероятным исходом видится победа «Шторма» по итогам всей дистанции боя.

2.11 Победа Александра Шлеменко по очкам Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.11 на бой Шлеменко — Дипчиков позволит вывести на карту выигрыш 1110₽, общая выплата — 2110₽

Ставка: Победа Александра Шлеменко по очкам за 2.11.