В рамках турнира ACA 204 19 июня состоится поединок в тяжелом весе между Евгением Гончаровым и Хадисом Ибрагимовым. Начало — 20:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.87.

Евгений Гончаров

Турнирное положение: Гончаров — бывший чемпион организации, который на протяжении долгого времени удерживал лидерские позиции в тяжелом весе. Однако в 2024-м Евгений покинул АСА в надежде перейти в UFC. Попасть в лучшую лигу мира не вышло, и россиянин вернулся.

Последние бои: Евгений находится на впечатляющей победной серии. В пяти последних поединках он одержал 5 побед, причем 4 из них были добыты единогласными решениями судей в титульных пятираундовых схватках против сильнейшей оппозиции, такой как Адам Богатырев, Антон Вязигин и Алихан Вахаев.

Состояние бойца: Гончаров — атлет с феноменальной выносливостью и дисциплиной для своих 40 лет. Он отлично распределяет силы на всю дистанцию боя, обладает хорошим боксерским арсеналом и грамотно защищается от переводов. Евгений Гончаров редко идет на неоправданный риск, предпочитая методично переигрывать оппонентов по очкам.

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Хадис Ибрагимов

Турнирное положение: Хадис Ибрагимов экс-боец UFC и топовый тяжеловес российского сегмента. Ибрагимов обладает огромным опытом выступлений в различных форматах, включая кикбоксинг и бои в клетке.

Последние бои: Хадис чередует победы с поражениями, что говорит о нестабильности его выступлений. В последнем поединке он эффектно нокаутировал Даниила Мацолу уже в первом раунде в дебюте в АСА, однако до этого уступал Шамсутдину Махмудову и Ивану Штыркову.

Состояние бойца: Хадис — яркий финишер с тяжелым ударом и неплохой борцовской базой. Он опасен в стартовых отрезках боя.

При этом Ибрагимов часто испытывает проблемы с функциональной готовностью во второй половине поединка, если не удается завершить встречу досрочно.

Статистика для ставок

4 из пяти последних побед Евгения Гончарова были одержаны судейским решением

Хадис Ибрагимов проиграл 3 из своих шести последних боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры отдают предпочтение Евгению Гончарову, на победу которого можно поставить за 1.33. На успех Ибрагимова предлагают сделать ставку за 3.30.

Прогноз: Евгений наверняка выдержит стартовый штурм Хадиса, после чего начнет методично изматывать соперника в клинчах и на дистанции. Учитывая опыт Гончарова в пятираундовых боях и его умение доводить дела до решения, он выглядит явным фаворитом в противостоянии. Чемпион покажет класс, склонив мнения судей в свою пользу.

1.87 Победа Гончарова по очкам Ставка на бой #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на бой Гончаров — Ибрагимов принесёт чистый выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: Победа Гончарова по очкам за 1.87.