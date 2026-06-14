В рамках турнира UFC Freedom 250 15 июня состоится поединок в тяжелом весе между восходящей звездой Джошем Хокитом и ветераном лиги Дерриком Льюисом. Начало — 05:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.50.

Джош Хокит

Турнирное положение: Джош Хокит — непобежденный проспект, занимающий пятую строчку рейтинга тяжелого веса и идущий на серии из девяти побед.

Последние бои: В своем последнем поединке 11 апреля 2026 года Хокит одержал победу решением судей над Кертисом Блэйдсом. Бой получился настолько ярким, что сразу стал кандидатом на звание «Бой года». После того выступления Дональд Трамп лично попросил Дану Уайта организовать бой Хокита с Льюисом в Белом доме. Ранее Джош финишировал Дензела Фримена, Макса Гимениса и Гильермо Уриэля. Пока что у него ноль в графе поражений.

Состояние бойца: Хокит универсальный атлет с феноменальной выносливостью и высоким темпом ведения боя для тяжелого веса. Он наносит огромное количество ударов и уверенно чувствует себя как в стойке, так и в партере, постоянно оказывая давление на соперников. Правда, пропускает критически много ударов.

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Деррик Льюис

Турнирное положение: Деррик рекордсмен UFC по количеству нокаутов, занимающий девятую строчку рейтинга. Ранее «Черный зверь» потушил свет 16-ти соперникам в промоушене.

Последние бои: Накануне турнира в Белом доме Деррик уступил нокаутом Вальдо Кортесу-Акосте. До этого он побеждал Талиссона Тейшеру и Родриго Насименто, но проигрывал Жаилтону Алмейде. В последних пяти боях Льюис одержал 2 победы и потерпел 3 поражения.

Состояние бойца: Льюис классический панчер, чей арсенал держится на одном «шальном» ударе. Несмотря на 41-летний возраст и проблемы с борьбой, его мощь остается главной угрозой для любого оппонента.

Деррик не ведет бой первым номером, а предпочитает караулить ошибку соперника для того самого решающего попадания.

Статистика для ставок

Хокит выиграл все 9 боев в карьере

Льюис выиграл в UFC 16 раз нокаутом

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном противостоянии букмекеры видят Хокита фаворитом с коэффициентом 1.20, победа Льюиса оценивается в 4.50.

Прогноз: Хокит моложе, быстрее и активнее, что делает его фаворитом в глазах экспертов. Однако Деррик Льюис — это боец, который способен перевернуть ход поединка одним касанием даже на последних секундах. Хокит, идущий вперед с открытым лицом, рискует напороться на встречный удар ветерана. Накануне турнира в Белом доме «Черный зверь» сказал, что не хочет выставлять Трампа в плохом свете. Деррик очень рад оказаться на данном турнире и отблагодарит президента США за его доброту очередным нокаутом.

4.50 Победа Льюиса Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.50 на бой Хокит — Льюис принесёт прибыль 3500₽, общая выплата — 4500₽

Ставка: Победа Льюиса за 4.50.