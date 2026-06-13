В рамках турнира по профессиональному боксу 14 июня в Глендейле чемпион WBA в легчайшем весе Антонио Варгас встретится с непобежденным претендентом Джесси Родригесом. Начало — 03:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.65.

Антонио Варгас

Турнирное положение: Варгас действующий чемпион WBA. Его статус неоднократно оспаривался, а ничья в последней защите против Даиго Хиги добавила вопросов к уровню доминирования и легитимности титула.

Последние бои: Профессиональный рекорд Варгаса составляет 19-1-1. В пяти последних поединках он одержал победы над Уинстоном Герреро, Джонатаном Родригесом и Эрнаном Маркесом, свел вничью бой с Даиго Хигой. А поединок с Франсиско Педросой Портильо был признан несостоявшимся.

Состояние бойца: Антонио обладает опасным левым контрударом, но защитная манера с выключением ног делает его уязвимым перед прессингом. Чемпион предпочитает работать вторым номером, что против Родригеса может привести к серьезным проблемам.

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Джесси Родригес

Турнирное положение: Джесси один из самых талантливых боксеров современности в легких категориях. После доминирования в наилегчайшем дивизионе он поднимается в легчайший вес для завоевания очередного титула WBA, продолжая свой путь к статусу легенды спорта.

Последние бои: Серия из 23-х побед без поражений говорит сама за себя. В пяти последних поединках Родригес одержал уверенные победы над Фернандо Мартинесом, Пхумелеле Кафу, Педро Геварой, Хуаном Франсиско Эстрадой и Санни Эдвардсом.

Состояние бойца: Джесси универсальный и агрессивный атлет. Родригес умеет менять углы атак, постоянно наращивая темп к экватору боя.

Его способность методично взламывать любую оборону за счет высокой интенсивности ударов делает его фаворитом на любой дистанции. С ударной мощью также полный порядок.

Статистика для ставок

У Варгаса всего одно поражение за 21 бой в карьере

Родригес одержал 16 побед нокаутом в 23-х боях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают явным фаворитом Джесси Родригеса с коэффициентом 1.03. Успех Варгаса оценивается в 8.70.

Прогноз: Родригес начнет оказывать давление с первых минут, разбирая защиту чемпиона. Опыта и храбрости у Варгаса не занимать. Вряд ли он рассыпется на старте. Бой завершится в поздних раундах, когда усталость лишит чемпиона подвижности под градом комбинаций претендента.

1.65 Победа Родригеса в раундах 7–12 Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.65 на бой Варгас — Родригес принесёт чистый выигрыш 650₽, общая выплата — 1650₽

Ставка: Победа Родригеса в раундах 7–12 за 1.65.