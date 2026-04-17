В рамках турнира UFC Canada 19 апреля в Виннипеге состоится поединок Мелиссы Кроден и Дарьи Железняковой в женском легчайшем весе. Начало — 01:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Кроден — Железнякова с коэффициентом для ставки за 2.20.

Мелисса Кроден

Турнирное положение: Мелисса Кроден только недавно дебютировала в UFC. В предыдущем бою ей сразу же дали соперницу из рейтинга, которую представительница Канады не прошла.

Последние бои: Кроден проиграла два из трех последних боев. В декабре 2025-го уступила решением Луане Сантос. До этого в октябре победила Таинару Лисбоа. В LFA у нее были виктории нокаутами над Эшли Дин и Катариной Ленер, а также поражение по очкам от Жаклин Кавальканти.

Состояние бойца: Мелисса не отличается ничем выдающимся, да и уровень ее оппозиции невысок. Единственному топовому сопернику в лице Луаны Сантос без шансов проиграла. Да и в 35 лет Кроден уже явно лучше не будет. Может все по чуть-чуть, но нет ни одного аспекта, в котором способна удивить.

Дарья Железнякова

Турнирное положение: Дарья Железнякова провела в UFC 3 боя, одержала 2 победы и потерпела одно поражение. Дарья пока что далека от попадания в топ-15. При этом является крепким середняком.

Последние бои: Железнякова выиграла последний бой — в июне 2025-го россиянка одолела решением Мелиссу Муллинс в реванше. До этого проиграла сабмишеном Айлин Перез в стартовой пятиминутке. Ранее в первом поединке уступила той же Муллинс.

Состояние бойца: Поражение от Перез показало слабость Железняковой: она пропустила перевод и сразу попала на удушающий прием. Против Муллинс Дарья выглядела уверенно и контролировала весь бой, потому как соперница не умела бороться.

В стойке россиянка работает довольно неплохо: грамотно режет углы, умело контратакует и не прощает ошибок.

Статистика для ставок

Кроден проиграла 2 из трех последних боев решением судей

3 из пяти последних боев с участием Железняковой закончились досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Мелиссе Кроден. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.70, тогда как на успех Дарьи Железняковой предлагают сделать ставку за 2.20.

Прогноз: У россиянки больше разнообразия в атаке, она активнее и лучше готова к трем раундам. Канадка ранее не показала ничего особенного, что позволило бы считать ее фаворитом. Да, у Дарьи есть определенные пробелы в партере. Однако представительница Канады не обладает должным уровнем грэпплинга, а в стойке она явно слабее.

Ставка: Победа Дарьи Железняковой за 2.20.