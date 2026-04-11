В рамках турнира UFC 327 12 апреля в Майами состоится поединок Кертиса Блэйдса и Джоша Хокита в тяжелом весе. Начало — 07:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Блэйдс — Хокит с коэффициентом для ставки за 1.57.

Кертис Блэйдс

Турнирное положение: Кертис Блэйдс занимает пятую строчку в рейтинге тяжелого дивизиона и уже 10 лет остается одним из его постоянных обитателей. За это время он подрался практически со всей элитой категории.

Последние бои: За последние четыре поединка у американца 2 победы и 2 поражения. Ранее Блэйдс проигрывал досрочно Павловичу, побеждал техническим нокаутом во втором раунде Жаилтона Алмейду, однако потом за минуту был нокаутирован Томом Аспиналлом в бою за временный пояс. В июне 2025-го в последнем поединке взял верх раздельным решением над Ризваном Куниевым.

Состояние бойца: Блэйдс опытный и хитрый боец, который прекрасно понимает свои сильные стороны. Поединок с Куниевым показал, что в стойке он уже уступает топовым соперникам, однако борьба у него по-прежнему на элитном уровне. В партере Кертис способен остановить практически любого. Против взрывного нокаутера вроде Хокита «Бритва» точно не будет рисковать.

Джош Хокит

Турнирное положение: Джош Хокит пока за пределами официального рейтинга, однако уже успел заявить о себе в UFC двумя яркими досрочными победами.

Последние бои: В UFC американец провел два поединка и оба выиграл нокаутом в первом раунде. В ноябре 2025-го за 56 секунд Хокит снес Макса Гимениса, а в январе 2026-го за неполные пять минут остановил Дензела Фримена.

Состояние бойца: Хокит обладает серьезной нокаутирующей мощью и всегда стремится к быстрому финишу. Все восемь побед в карьере он одержал досрочно, причем большинство в первом раунде.

Однако уровень оппозиции до сих пор был весьма скромным, а оба его соперника в UFC после поражений были уволены из промоушена.

Статистика для ставок

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Кертису Блэйдсу. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.57, тогда как на успех Хокита предлагают сделать ставку за 2.40.

Прогноз: Хокит выглядел очень эффектно на фоне былой оппозиции в UFC, однако Блэйдс совершенно на другом уровне. Кертис не даст молодому нокаутеру раскрыться в стойке и быстро переведет бой на землю, где его преимущество неоспоримо. Опыт и борцовская база «Бритвы» должны решить исход этого поединка.

