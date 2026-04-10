В рамках турнира по профессиональному боксу в Лондоне 11 апреля состоится поединок Конора Бенна и Реджиса Прогрейса в среднем весе. Начало — 20:45 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Бенн — Прогрейс с коэффициентом для ставки за 1.75.

Конор Бенн

Турнирное положение: Конор Бенн восходящая звезда мирового бокса и один из самых перспективных британских бойцов.  Сейчас он находится на пике формы после громкой победы в реванше с экс-чемпионом мира.

Последние бои: За последние 5 поединков у англичанина 4 победы и одно поражение.  В ноябре 2025 года он доминировал над Крисом Юбэнком-младшим и выиграл нокаутом в реванше.  Ранее уступил ему же в первом бою по очкам, а до этого уверенно переиграл Питера Добсона.

Состояние бойца: После перехода в средний вес британец заметно прибавил в силе и ударной мощи.  Высокая скорость, жесткий прессинг и хорошая выносливость позволяют Бенну доминировать на протяжении всего боя.  Конор постепенно набирает обороты и находится в 1-2 шагах от поединка за титул.

Реджис Прогрейс

Турнирное положение: Реджис Прогрейс бывший чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе.  Сейчас американец уже не входит в топ-5 рейтинга и выступает в роли трамплина для молодых.

Последние бои: За последние 4 поединка у Прогрейса одна победа и 3 поражения.  В августе 2025 года он выиграл по очкам у Джозефа Диаса.  Однако до этого проиграл Джеку Кэттераллу и Девину Хейни.

Состояние бойца: В 36 лет Прогрейс заметно сдал.  Несмотря на богатый опыт, ему не хватает скорости и выносливости на длинной дистанции.

Пропускает немало, что тоже сказывается на результатах и отражает тенденцию падения.

Статистика для ставок

  • Бенн выиграл 4 из последних пяти поединков
  • Прогрейс проиграл 3 из последних четырех боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры считают большим фаворитом Конора Бенна.  На его победу можно поставить с коэффициентом 1.06, тогда как на успех Реджиса Прогрейса предлагают сделать ставку за 9.75.

Прогноз: Разница в возрасте, скорости и текущей форме слишком велика.  Бенн должен с первых раундов навязать высокий темп и начать давить на ветерана.  Прогрейс вряд ли сможет выдержать такой прессинг на протяжении всего боя.  После экватора Бенн пристреляется и отправит своего оппонента на настил.

1.75 Тотал больше 7,5 раундов
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 1.75 на бой Бенн — Прогрейс  принесёт чистый выигрыш 750₽, общая выплата — 1750₽

