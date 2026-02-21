В рамках турнира по профессиональному боксу в Детроите 22 февраля состоится поединок Кларессы Шилдс и Франшон Круз-Дезурн за звание абсолютной чемпионки в женском супертяжелом весе. Начало — 05:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Шилдс — Круз-Дезурн с коэффициентом для ставки за 1.80.

Владислав Прусаков
Редактор раздела Бои LiveSport.Ru

Кларесса Шилдс

Турнирное положение: Кларесса Шилдс первый номер вне зависимости от весовой категории по версиям ESPN и The Ring.  Единственная женщина в истории, собравшая все четыре главных титула в трех весовых категориях.  Двукратная олимпийская чемпионка.

Последние бои: Шилдс идет на серии из 17 побед подряд.  В июле 2025-го она защитила титулы в тяжелом весе, перебив Лани Дэниэлс.  До этого завоевала пояса в супертяжелом весе, победив Даниэль Перкинс.  В июле 2024-го нокаутировала Ванессу Лепаж-Жоанисс и взяла титулы в полутяжелом весе.  Всего в активе 3 нокаута и 14 побед решением.

Состояние бойца: Кларесса феноменальный талант с уникальным боксерским IQ и невероятной физической готовностью.  Она превосходит соперниц в скорости, выносливости и умении перестраиваться по ходу боя. Шилдс обладает хорошо двигается и практически не пропускает чистых ударов.

Франшон Круз-Дезурн

Турнирное положение: Франшон Круз-Дезурн действующая чемпионка WBA и WBC в суперсреднем весе, бывшая абсолютная чемпионка дивизиона.  Ветеран любительского бокса с серебром на чемпионате мира.

Последние бои: Круз-Дезурн выиграла два последних боя после поражения от Саванны Маршалл в 2023-м.  В июне 2025-го она защитила титулы, победив решением Читлалли Ортис.  До этого завоевала временный пояс WBC и вакантный WBA, перебив Шадазию Грин.  В активе 10 побед и 2 поражения.

Состояние бойца: Франшон техничный боксер с хорошей олимпийской школой.  Она предпочитает работать издалека, использует джеб и старается не лезть в размены.  Главные плюсы — опыт и умение держать удар.  При этом Круз-Дезурн не хватает взрывной мощи и скорости, особенно против элитных соперниц.

Поражение от Маршалл показало, что против на топ-уровне ей тяжело.

Статистика для ставок

  • Шилдс выиграла 17 боев подряд, 14 из них решением
  • Круз-Дезурн проиграла 2 из трех последних боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры видят явным фаворитом Кларессу Шилдс.  На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.03, тогда как на успех Франшон Круз-Дезурн предлагают сделать ставку за 10.00.

Прогноз: Круз-Дезурн крепкий и опытный боец, но уровень Шилдс для нее слишком высок.  Кларесса быстрее, техничнее и физически сильнее.  Она с первых раундов захватит инициативу, будет работать джебом и наращивать преимущество.  Франшон попытается держаться на дальней дистанции, но к середине боя начнет пропускать все больше.  Шилдс не нокаутер, но здесь разница в классе слишком велика — рано или поздно соперница посыплется.

Ставка: Победа Кларессы Шилдс в 5-8 раундах за 1.80.