В рамках турнира по профессиональному боксу в Детроите 22 февраля состоится поединок Кларессы Шилдс и Франшон Круз-Дезурн за звание абсолютной чемпионки в женском супертяжелом весе. Начало — 05:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Шилдс — Круз-Дезурн с коэффициентом для ставки за 1.80.

Кларесса Шилдс

Турнирное положение: Кларесса Шилдс первый номер вне зависимости от весовой категории по версиям ESPN и The Ring. Единственная женщина в истории, собравшая все четыре главных титула в трех весовых категориях. Двукратная олимпийская чемпионка.

Последние бои: Шилдс идет на серии из 17 побед подряд. В июле 2025-го она защитила титулы в тяжелом весе, перебив Лани Дэниэлс. До этого завоевала пояса в супертяжелом весе, победив Даниэль Перкинс. В июле 2024-го нокаутировала Ванессу Лепаж-Жоанисс и взяла титулы в полутяжелом весе. Всего в активе 3 нокаута и 14 побед решением.

Состояние бойца: Кларесса феноменальный талант с уникальным боксерским IQ и невероятной физической готовностью. Она превосходит соперниц в скорости, выносливости и умении перестраиваться по ходу боя. Шилдс обладает хорошо двигается и практически не пропускает чистых ударов.

Франшон Круз-Дезурн

Турнирное положение: Франшон Круз-Дезурн действующая чемпионка WBA и WBC в суперсреднем весе, бывшая абсолютная чемпионка дивизиона. Ветеран любительского бокса с серебром на чемпионате мира.

Последние бои: Круз-Дезурн выиграла два последних боя после поражения от Саванны Маршалл в 2023-м. В июне 2025-го она защитила титулы, победив решением Читлалли Ортис. До этого завоевала временный пояс WBC и вакантный WBA, перебив Шадазию Грин. В активе 10 побед и 2 поражения.

Состояние бойца: Франшон техничный боксер с хорошей олимпийской школой. Она предпочитает работать издалека, использует джеб и старается не лезть в размены. Главные плюсы — опыт и умение держать удар. При этом Круз-Дезурн не хватает взрывной мощи и скорости, особенно против элитных соперниц.

Поражение от Маршалл показало, что против на топ-уровне ей тяжело.

Статистика для ставок

Шилдс выиграла 17 боев подряд, 14 из них решением

Круз-Дезурн проиграла 2 из трех последних боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры видят явным фаворитом Кларессу Шилдс. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.03, тогда как на успех Франшон Круз-Дезурн предлагают сделать ставку за 10.00.

Прогноз: Круз-Дезурн крепкий и опытный боец, но уровень Шилдс для нее слишком высок. Кларесса быстрее, техничнее и физически сильнее. Она с первых раундов захватит инициативу, будет работать джебом и наращивать преимущество. Франшон попытается держаться на дальней дистанции, но к середине боя начнет пропускать все больше. Шилдс не нокаутер, но здесь разница в классе слишком велика — рано или поздно соперница посыплется.

Ставка: Победа Кларессы Шилдс в 5-8 раундах за 1.80.