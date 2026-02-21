В рамках турнира по профессиональному боксу 22 февраля в Лас-Вегасе состоится поединок Ричардсона Хитчинса и Оскара Дуарте за титул чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе. Начало — 06:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Хитчинс — Дуарте с коэффициентом для ставки за 1.60.

Ричардсон Хитчинс

Турнирное положение: Ричардсон Хитчинс действующий чемпион IBF в первом полусреднем весе, один из самых техничных боксеров дивизиона. Американец проводит вторую защиту своего титула и продолжает путь к объединительным боям.

Последние бои: Хитчинс идет на серии из 20-ти побед подряд без поражений в карьере. В июне 2025-го он защитил титул, финишировав Джорджа Камбососа-младшего в восьмом раунде. До этого завоевал пояс, победив раздельным решением Лиама Паро. В активе Хитчинса также уверенные победы над Густаво Лемосом и Хосе Сепедой. 12 из 20 викторий — решениями.

Состояние бойца: Хитчинс тактичный боксер с почти идеальной работой ног и хладнокровным умением забирать раунды без лишнего риска. Его главное оружие — контроль дистанции и точность. В бою с Камбососом точность джеба превышала 60%. Плюс ко всему, у него преимущество в 13 см размаха рук перед Дуарте, что позволит держать соперника на удобной дистанции. Он умен, дисциплинирован и не лезет в размены, если этого не требуется.

Оскар Дуарте

Турнирное положение: Оскар Дуарте мексиканский претендент, получивший титульный шанс после серии побед. Для него это первый бой за пояс в карьере.

Последние бои: Дуарте выиграл 4 боя подряд после поражения от Райана Гарсии в 2023-м. Он победил Джозефа Диаса, Ботиржона Ахмедова, Мигеля Мадуэно и Кеннета Симса-младшего. Все 4 победы добыты решениями. В активе Оскара 27 побед при 2 поражениях, 23 победы нокаутом.

Состояние бойца: Дуарте любит идти вперед, прессинговать и работать по корпусу. В бою с Симсом он показал, что сосредоточен на том, чтобы не подпускать соперника вплотную.

Однако против техничных боксеров у него возникают проблемы: Дуарте зачастую однообразен и предсказуем.

Статистика для ставок

Хитчинс выиграл 20 боев подряд, 12 из них решением

Дуарте выиграл 4 боя подряд, все решениями

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом чемпионском поединке букмекеры видят фаворитом Ричардсона Хитчинса. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.30, тогда как на успех Оскара Дуарте предлагают сделать ставку за 3.75.

Прогноз: У Хитчинса колоссальное преимущество в технике и работе ног. Дуарте вынужден идти вперед и прессинговать, но это превратится в погоню без результата. Чемпион будет встречать его джебом и сведет к минимуму пропущенные удары. Дуарте попытается работать по корпусу, но против такого техничного соперника это вряд ли сработает. Хитчинс заберет победу уверенно, без лишней драмы, контролируя ход встречи от первого до последнего раунда.

Ставка: Победа Ричардсона Хитчинса по очкам за 1.60.