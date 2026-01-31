В рамках турнира UFC 325 1 февраля в Сиднее пройдет поединок в легком весе между Дэном Хукером и Бенуа Сен-Дени. Начало — 07:30 (мск).
Дэн Хукер
Турнирное положение: Дэн Хукер опытный ветеран и шестой номер рейтинга легкого дивизиона UFC. Новозеландец много лет держится в топе, но давно перестал быть реальной угрозой для элиты категории.
Последние бои: Дэн демонстрирует нестабильность на высоком уровне. В ноябре 2025 года он проиграл сабмишном Арману Царукяну. До этого одержал спорную победу раздельным решением над Матеушем Гамротом. А последние убедительные виктории Хукера были над менее статусными соперниками вроде Клаудио Пуэллеса. Всего за 6 предыдущих поединков у него 3 победы и 3 поражения, причем все проигрыши досрочные.
Состояние бойца: Хукер высокий, длинный и техничный ударник с хорошим джебом и опасными коленями. Он умеет вести дистанционный бой и может быть опасен в стойке. Однако его главные проблемы — слабая защита от тейкдаунов, уязвимость в партере и неспособность противостоять мощным прессингующим бойцам преследуют его на протяжении всей карьеры.
Бенуа Сен-Дени
Турнирное положение: Бенуа Сен-Дени восходящая звезда легкого дивизиона и восьмой номер рейтинга UFC. Французский боец известен своей неудержимой агрессией, физической мощью и яркими поединками.
Последние бои: В ноябре 2025 года Сен-Дени нокаутировал Бенеила Дариуша за 16 секунд. До этого он задушил Маурисио Руффи и Кайла Преполеца. Предыдущие два поражения были от топовых бойцов Дастина Порье и Ренато Мойкано, оба нокаутом.
Состояние бойца: Сен-Дени с первых секунд давит на соперника, сближается и либо нокаутирует в стойке, либо переводит в партер. После двух поражений он сделал выводы и стал более дисциплинированным, не потеряв при этом в атаке.
Он явно прогрессирует и мотивирован пробиться в топ-5.
Статистика для ставок
- Дэн Хукер проиграл досрочно 3 из шести последних встреч
- Бенуа Сен-Дени идет на серии из трех досрочных побед
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеров считают фаворитом Бенуа Сен-Дени. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.45. На победу Дэна Хукера можно сделать ставку за 2.90.
Прогноз: На земле разница в уровне борьбы будет колоссальной. Хукер уже не раз сдавался под таким давлением, и нет причин считать, что в 35 лет он вдруг найдет решение против очередного борца. Наиболее вероятный сценарий — Сен-Дени либо быстро задушит Хукера, либо измотает его в партере и добьется сабмишна в концовке.
Ставка: Победа Бенуа Сен-Дени сабмишном за 2.50.