В рамках турнира UFC 325 1 февраля в Сиднее пройдет поединок в легком весе между Дэном Хукером и Бенуа Сен-Дени. Начало — 07:30 (мск).

Дэн Хукер

Турнирное положение: Дэн Хукер опытный ветеран и шестой номер рейтинга легкого дивизиона UFC. Новозеландец много лет держится в топе, но давно перестал быть реальной угрозой для элиты категории.

Последние бои: Дэн демонстрирует нестабильность на высоком уровне. В ноябре 2025 года он проиграл сабмишном Арману Царукяну. До этого одержал спорную победу раздельным решением над Матеушем Гамротом. А последние убедительные виктории Хукера были над менее статусными соперниками вроде Клаудио Пуэллеса. Всего за 6 предыдущих поединков у него 3 победы и 3 поражения, причем все проигрыши досрочные.

Состояние бойца: Хукер высокий, длинный и техничный ударник с хорошим джебом и опасными коленями. Он умеет вести дистанционный бой и может быть опасен в стойке. Однако его главные проблемы — слабая защита от тейкдаунов, уязвимость в партере и неспособность противостоять мощным прессингующим бойцам преследуют его на протяжении всей карьеры.

Бенуа Сен-Дени

Турнирное положение: Бенуа Сен-Дени восходящая звезда легкого дивизиона и восьмой номер рейтинга UFC. Французский боец известен своей неудержимой агрессией, физической мощью и яркими поединками.

Последние бои: В ноябре 2025 года Сен-Дени нокаутировал Бенеила Дариуша за 16 секунд. До этого он задушил Маурисио Руффи и Кайла Преполеца. Предыдущие два поражения были от топовых бойцов Дастина Порье и Ренато Мойкано, оба нокаутом.

Состояние бойца: Сен-Дени с первых секунд давит на соперника, сближается и либо нокаутирует в стойке, либо переводит в партер. После двух поражений он сделал выводы и стал более дисциплинированным, не потеряв при этом в атаке.

Он явно прогрессирует и мотивирован пробиться в топ-5.

Статистика для ставок

Дэн Хукер проиграл досрочно 3 из шести последних встреч

Бенуа Сен-Дени идет на серии из трех досрочных побед

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеров считают фаворитом Бенуа Сен-Дени. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.45. На победу Дэна Хукера можно сделать ставку за 2.90.

Прогноз: На земле разница в уровне борьбы будет колоссальной. Хукер уже не раз сдавался под таким давлением, и нет причин считать, что в 35 лет он вдруг найдет решение против очередного борца. Наиболее вероятный сценарий — Сен-Дени либо быстро задушит Хукера, либо измотает его в партере и добьется сабмишна в концовке.

2.50 Победа Бенуа Сен-Дени сабмишном Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на бой Хукер — Сен-Дени позволит вывести на карту выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Победа Бенуа Сен-Дени сабмишном за 2.50.