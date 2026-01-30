В рамках турнира по профессиональному боксу 31 января в Сан-Хуане состоится объединительный поединок Ксандера Заяса и Абасса Барау за титулы чемпиона мира в полусреднем весе по версиям WBO и WBA. Начало — 06:00 (мск).

Ксандер Заяс

Турнирное положение: Ксандер Заяс действующий чемпион мира по версии WBO, непобежденный проспект из Пуэрто-Рико.

Последние бои: Заяс идет на впечатляющей серии из 22-х побед подряд, 13 из которых досрочные. В своем последнем поединке в июле 2025 года он завоевал вакантный титул WBO, уверенно переиграв единогласным решением судей Хорхе Гарсию Переса. До этого успешно защищал региональные пояса, досрочно победив Славу Спомер и по очкам Дамиана Сосу.

Состояние бойца: Ксандер сочетает в себе хорошую работу ног, точный джеб и жесткие акцентированные удары в атаке. Его сильной стороной является умение контролировать дистанцию и навязывать свой темп. Несмотря на молодость, Заяс уже демонстрирует высокий боксерский IQ и хладнокровие в титульных боях.

Абасс Барау

Турнирное положение: Абасс Барау действующий чемпион мира по версии WBA. Он является ветераном дивизиона, который прошел через множество испытаний.

Последние бои: За последние 5 поединков у Барау 4 победы и одно поражение. Свое чемпионское звание он завоевал в августе 2025 года, победив единогласным решением Йоениса Теллеса. До этого выиграл титул чемпиона Европы, переиграв по очкам Сэма Эггингтона. Единственное поражение за последние годы потерпел раздельным решением от Джека Кулкая в 2020 году.

Состояние бойца: Барау крепкий, физически сильный боец, предпочитающий агрессивный прессинг. Он обладает нокаутирующим ударом, особенно по корпусу, что не раз помогало ему заканчивать бои досрочно.

Однако его стиль достаточно прямолинейный, с не самой лучшей защитой и подвижностью.

Статистика для ставок

Заяс одержал 22 победы подряд

За последние 5 поединков у Барау 4 победы и одно поражение

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом о поединке букмекеров видят фаворитом Ксандера Заяса. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.26, тогда как на успех Абасса Барау предлагают сделать ставку за 4.05.

Прогноз: Техническое превосходство, подвижность и работа джебом пуэрториканца станут главными факторами. У Барау есть шанс только в случае раннего нокаута, но учитывая выдержку и дисциплину Заяса, это маловероятно. Чемпион WBO будет методично набирать очки, используя свое преимущество в скорости и точности.

1.66 Победа Ксандера Заяса по очкам Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.66 на бой Заяс — Барау принесёт прибыль 660₽, общая выплата — 1660₽

Ставка: Победа Ксандера Заяса по очкам за 1.66.