В рамках турнира АСА 198 9 января пройдет поединок Дауда Шайхаева и Хердесона Батисты в легком весе. Начало — 20:00 (мск).

Дауд Шайхаев

Турнирное положение: Дауд Шайхаев занимает второе место в рейтинге легкого дивизиона АСА. Он бывший претендент на титул и теневая угроза для всей весовой категории на протяжении многих лет.

Последние бои: За 5 предыдущих поединков у Шайхаева 3 победы, одно поражение и одна ничья. В последнем бою в июне 2025 года он одержал убедительную победу сабмишном над Артемом Резниковым. До этого была ничья с Рамазаном Кишевым и поражение от чемпиона Али Батова решением судей. В их первом бою в 2022 году победу решением взял именно Шайхаев.

Состояние бойца: Дауд обладает невероятным опытом и тактическим разнообразием. Отлично чувствует дистанцию и умеет подстраиваться под любого соперника. Также у него вязкий клинч и неплохой контроль в партере. Однако в последнее время Шайхаев стал чаще пропускать удары в стойке, что против такого яркого ударника, как Батиста, может стать проблемой.

Хердесон Батиста

Турнирное положение: Хердесон Батиста третий номер рейтинга АСА. Бразилец реанимировал карьеру и теперь претендует на самые высокие позиции в лиге.

Последние бои: Батиста подходит к этому бою на серии из пяти побед кряду, и все они были досрочными. В предыдущем поединке в июне 2025 года он задушил Али Абдулхаликова. До этого он также досрочно справлялся с Александром Матмуратовым и Рамазаном Кишевым. Его последнее поражение было как раз от Шайхаева в 2022 году по очкам.

Состояние бойца: Бразилец находится в пиковой форме и набрал невероятный ход. Стилистически Батиста ярко выраженный ударник с богатым арсеналом киков по разным этажам. В последних боях он также демонстрировал неплохие навыки борьбы.

Статистика для ставок

Хердесон Батиста выиграл досрочно 5 предыдущих поединков

За 5 предыдущих поединков у Шайхаева 3 победы, одно поражение и одна ничья

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают фаворитом Дауда Шайхаева. На его победу можно поставить за 1.55. На успех Хердесона Батисты предлагают сделать ставку за 2.45.

Прогноз: С момента их последней встречи Батиста кардинально изменился и прогрессировал, тогда как Шайхаев показывает некоторую нестабильность. Бразилец будет стремиться взять реванш и навязать свой высокий темп, постоянно прессингуя россиянина в стойке. Ключевым станет вопрос выносливости: если Шайхаев сумеет пережить стартовый натиск и загнать бой в глубокие раунды, его шансы возрастут. Но текущая форма и мотивация Батисты говорят о том, что он способен на мини-сенсацию.

