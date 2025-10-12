В рамках турнира UFC Fight Night 12 октября состоится бой Дейвисона Фигередо и Монтела Джексона в легчайшем весе. Начало — 03:40 (мск).

Дейвисон Фигередо

Турнирное положение: Фигередо бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе и шестой номер рейтинга в категории до 61 кг. Бразилец известен своими впечатляющими победами и бойцовским характером.

Последние бои: В мае 2025 года Фигередо потерпел поражение от Кори Сэндхагена техническим нокаутом. До этого были поражение от Петра Яна и победа над Марлоном Верой единогласным решением. За последние пять боев у бразильца лишь две победы.

Состояние бойца: Фигередо остается опасным бойцом с мощными ударами и качественным грэпплингом. Однако в возрасте 37 лет его скорость и выносливость уже не те, что в лучшие годы. Он по-прежнему способен на яркие победы, но стал более уязвимым против молодых и голодных соперников.

Монтел Джексон

Турнирное положение: Джексон восходящая звезда легчайшего веса, которая уверенно прокладывает путь к топ-15. Американец обладает впечатляющими физическими данными и разносторонним арсеналом.

Последние бои: В мае 2025 года Джексон одержал победу над Даниэлем Маркосом единогласным решением. До этого был впечатляющий нокаут против Д'Амона Блэкшира за 18 секунд. Всего за последние пять боев американец одержал четыре победы.

Состояние бойца: Джексон физически мощный боец с огромным для дивизиона размахом рук (192 см). Его стиль построен на использовании антропометрического преимущества и мощных ударах.

Однако против опытных ветеранов он еще не проходил серьезной проверки.

Статистика для ставок

Фигередо проиграл 3 из последних пяти боев

Джексон одержал 4 победы в последних пяти поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой битве букмекеры считают Джексона явным фаворитом, предлагая на его победу за 1.36. На успех Фигередо можно поставить за 3.26.

Прогноз: Джексон будет использовать свое преимущество в росте и размахе рук, работая на дальней дистанции. Однако Фигередо обладает бесценным опытом боев на высшем уровне и знает, как справляться с неудобными соперниками. На родине бразилец будет особенно мотивирован и может преподнести сюрприз, используя свои коронные мощные удары.

Ставка: Победа Дейвисона Фигередо за 3.26.