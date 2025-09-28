В рамках турнира UFC в Перте 28 сентября в главном событии вечера встретятся Карлос Олберг и Доминик Рейес в полутяжелом весе. Начало — 06:00 (мск).

Карлос Олберг

Турнирное положение: Олберг занимает третью строчку рейтинга полутяжелого дивизиона UFC. Новозеландец сейчас находится на самой длинной победной серии из всех бойцов в этой категории — восемь побед подряд.

Последние бои: В последнем поединке Олберг одержал победу единогласным решением над Яном Блаховичем. До этого были досрочные виктории над Волканом Оздемиром и Алонзо Менифилдом. Единственное поражение в UFC он потерпел в дебютном бою от Кеннеди Нзечукву.

Состояние бойца: Олберг обладает отточенной ударной техникой, натренированной еще во времена выступлений в кикбоксинге. Его сильные стороны — резкий джеб и работа на дальней дистанции. Однако в последних боях он проявляет излишнюю осторожность, предпочитая безопасную тактику и избегая открытого обмена ударами.

Доминик Рейес

Турнирное положение: Рейес располагается на седьмой позиции в рейтинге полутяжелого веса. Американский ветеран уже боролся за титул чемпиона UFC в прошлом.

Последние бои: После возвращения в связи с двухлетним перерывом Рейес одержал три впечатляющие досрочные победы подряд. В апреле 2025 года он нокаутировал Никиту Крылова в первом раунде. До этого были победы над Энтони Смитом и Дастином Джейкоби.

Состояние бойца: Рейес вернулся в октагон обновленным бойцом. Его тайминг и ударная мощь выглядят лучше, чем когда-либо. Американец демонстрирует грамотную работу ног и высокую точность ударов.

После перерыва смотрится более собранным, мотивированным и опасным противником.

Статистика для ставок

Олберг одержал 8 побед подряд в UFC

Рейес выиграл три последних боя нокаутом в первом раунде

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В главном бою в Перте букмекеры считают Олберга фаворитом, предлагая на его победу коэффициент 1.40. На успех Рейеса можно поставить за 3.05.

Прогноз: Рейес после возвращения демонстрирует бойцовский уровень, близкий к тому, когда он давал конкурентный бой Джону Джонсу. Его улучшенная работа на дистанции и мощные акцентированные удары станут серьезным испытанием для осторожного стиля Олберга. Новозеландец будет стараться контролировать дистанцию, но Рейес обладает достаточным опытом и инструментами, чтобы найти момент для решающего попадания.

3.05 Победа Доминика Рейеса Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.05 на бой принесёт чистый выигрыш 2050₽ (общая выплата — 3050₽)

Ставка: Победа Доминика Рейеса за 3.05.