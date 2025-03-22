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    Тыбура не отдаст свое место в рейтинге британскому проспекту?

    Тыбура — Паркин. Ставка (к. 2.00) и прогноз на ММА, UFC London, 22 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Тыбура — Паркин
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    Марчин Тыбура
    В рамках турнира UFC London 22 марта состоится поединок Марчина Тыбуры и Мика Паркина в тяжелом весе. Начало — 21:45 (мск). Ставка и прогноз на матч Тыбура — Паркин, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Марчин Тыбура

    Турнирное положение: Тыбура один из самых опытных тяжеловесов в UFC. Но вот добраться до первой пятерки рейтинга ему никак не удается. Сейчас он занимает восьмую строчку.

    Последние бои: Польский боец за 7 предыдущих поединков одержал 4 победы и 3 раза проиграл. Проблемы испытывал он либо с молодыми и амбициозными борцами, как Сергей Спивак. Или же с топовыми ударниками высочайшего класса вроде Волкова и Аспиналла. В крайнем поединке Марчин одолел техническим нокаутом восходящую звезду дивизиона Джоната Диницу.

    Состояние бойца: На протяжении всей карьеры Тыбура выступал примерно в одном и том же стиле. Он умеет монотонно работать на дальней дистанции, а также довольно неплох в партере. Например, в одном из недавних поединков одолел удушающим приемом Тая Туивасу.

    Мик Паркин

    Турнирное положение: Мик дебютировал в лучшей лиге мира 2 года назад. За это время британец сумел проделать путь от новичка до топового тяжеловеса.

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  • 18/03/2025

    • Последние бои: За 4 предыдущих поединка в промоушене Паркин не потерпел ни единого поражения. Он одержал 3 победы единогласным решением судей, одна из которых была над Мохаммедом Усманом, братом бывшего чемпиона UFC Камару. В крайней битве англичанин одолел техническим нокаутом Лукаса Бжески.

    Состояние бойца: Мик тренируется в одной команде с нынешним временным чемпионом дивизиона Томом Аспиналлом. При этом не обладает такой же внушительной ударной мощью, как одноклубник, являясь лишь его ухудшенной версией.

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    Стоит отметить, что и побед над серьезными соперниками в карьере у Паркина еще нет. Ранее британец выиграл исключительно у оппонентов уровнем ниже среднего.

    Статистика для ставок

    • За 4 предыдущих поединка в промоушене Паркин не потерпел ни единого поражения

    • Тыбура за 7 предыдущих поединков одержал 4 победы и 3 раза проиграл

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры отдают небольшое предпочтение британскому бойцу. На победу Паркина можно поставить за 1.85. На успех Тыбуру предлагают сделать ставку за 2.00.

    Прогноз: Последний соперник Мика Лукас Бжески, которого он победил досрочно, был уволен из UFC. Между ним и Тыбурой невероятная разница в классе. Опыт и навыки на всех этажах со стороны польского бойца сыграют решающую роль в этом противостоянии. Тот факт, что Паркин дерется у себя на родине, не поможет ему одержать очередную победу.

    Ставка: Победа Марчина Тыбуры за 2.00.

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    Тыбура — Паркин: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 22.03.202521:45. Тыбура не отдаст свое место в рейтинге британскому проспекту?
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