В рамках турнира UFC London 22 марта состоится поединок Марчина Тыбуры и Мика Паркина в тяжелом весе. Начало — 21:45 (мск). Ставка и прогноз на матч Тыбура — Паркин, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Марчин Тыбура

Турнирное положение: Тыбура один из самых опытных тяжеловесов в UFC. Но вот добраться до первой пятерки рейтинга ему никак не удается. Сейчас он занимает восьмую строчку.

Последние бои: Польский боец за 7 предыдущих поединков одержал 4 победы и 3 раза проиграл. Проблемы испытывал он либо с молодыми и амбициозными борцами, как Сергей Спивак. Или же с топовыми ударниками высочайшего класса вроде Волкова и Аспиналла. В крайнем поединке Марчин одолел техническим нокаутом восходящую звезду дивизиона Джоната Диницу.

Состояние бойца: На протяжении всей карьеры Тыбура выступал примерно в одном и том же стиле. Он умеет монотонно работать на дальней дистанции, а также довольно неплох в партере. Например, в одном из недавних поединков одолел удушающим приемом Тая Туивасу.

Мик Паркин

Турнирное положение: Мик дебютировал в лучшей лиге мира 2 года назад. За это время британец сумел проделать путь от новичка до топового тяжеловеса.

Последние бои: За 4 предыдущих поединка в промоушене Паркин не потерпел ни единого поражения. Он одержал 3 победы единогласным решением судей, одна из которых была над Мохаммедом Усманом, братом бывшего чемпиона UFC Камару. В крайней битве англичанин одолел техническим нокаутом Лукаса Бжески.

Состояние бойца: Мик тренируется в одной команде с нынешним временным чемпионом дивизиона Томом Аспиналлом. При этом не обладает такой же внушительной ударной мощью, как одноклубник, являясь лишь его ухудшенной версией.

Стоит отметить, что и побед над серьезными соперниками в карьере у Паркина еще нет. Ранее британец выиграл исключительно у оппонентов уровнем ниже среднего.

Статистика для ставок

За 4 предыдущих поединка в промоушене Паркин не потерпел ни единого поражения

Тыбура за 7 предыдущих поединков одержал 4 победы и 3 раза проиграл

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры отдают небольшое предпочтение британскому бойцу. На победу Паркина можно поставить за 1.85. На успех Тыбуру предлагают сделать ставку за 2.00.

Прогноз: Последний соперник Мика Лукас Бжески, которого он победил досрочно, был уволен из UFC. Между ним и Тыбурой невероятная разница в классе. Опыт и навыки на всех этажах со стороны польского бойца сыграют решающую роль в этом противостоянии. Тот факт, что Паркин дерется у себя на родине, не поможет ему одержать очередную победу.

Ставка: Победа Марчина Тыбуры за 2.00.