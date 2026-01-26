В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионате Германии и Кубке Италии.

«Вердер» — «Хоффенхайм»

Футбол. Чемпионат Германии

Бременцы уверенно начали текущий сезон, однако развить успешный старт не сумели и заметно сбавили обороты. Команда не побеждает с начала ноября — уже девять матчей подряд. На этом отрезке «Вердер» потерпел пять поражений и четыре раза сыграл вничью.

В последнем туре подопечные Хорста Штеффена уступили на выезде «Байеру» (0:1), показав при этом вполне конкурентоспособный футбол. Ранее бременцы также смотрелись достойно, разойдясь миром с «Айнтрахтом» на своём поле — 3:3.

История последних очных встреч не добавляет оптимизма болельщикам «Вердера». В семи предыдущих матчах против «Хоффенхайма» команда потерпела шесть поражений и лишь однажды сыграла вничью.

Команда Кристиана Ильцера проводит один из лучших сезонов за последние годы. Немногие могли предположить, что к середине чемпионата «Хоффенхайм» будет находиться в первой тройке Бундеслиги.

Особенно мощно клуб прибавил ближе к зиме: в 13 последних матчах чемпионата команда проиграла лишь однажды — в гостях дортмундской «Боруссии». Три предыдущие встречи Бундеслиги «Хоффенхайм» выиграл с впечатляющей разницей мячей 9:2.

Ставка: Победа «Хоффенхайма» за 2.15.

«Фиорентина» — «Комо»

Футбол. Кубок Италии

Команда Паоло Ваноли, в отличие от многих конкурентов, чувствует себя в январе достаточно комфортно. Да, «Фиорентина» всё ещё находится в зоне вылета Серии А, однако последние результаты внушают оптимизм: 11 набранных очков в семи матчах говорят о заметном прогрессе.

По качеству игры флорентийцы выглядят способными сохранить место в элите без особых драм. Осечка в предыдущем туре против «Кальяри» (1:2) стала неприятной, но вряд ли способна перечеркнуть положительную динамику.

«Комо» всё громче заявляет о себе в итальянском футболе. Сеск Фабрегас шаг за шагом выстраивает конкурентоспособную команду, и результаты это подтверждают. В прошлом туре «бело-голубые» разгромили «Торино» со счётом 6:0 и укрепились на шестом месте в таблице. В Кубке Италии команда уже прошла «Зюйдтироль» (3:1) и «Сассуоло» (3:0), а предстоящий матч станет третьим в турнире.

В сезоне-2025/26 «Комо» уже провёл 11 выездных официальных матчей: пять побед, три ничьи и три поражения. В пяти встречах команда сохранила ворота «сухими», в том числе против «Наполи» (0:0).

Ставка: ТБ 2.5 за 2.02.

«Санкт-Паули» — «РБ Лейпциг»

Футбол. Чемпионат Германии

Текущее положение «Санкт-Паули» наглядно отражает непростой отрезок сезона. Клуб обосновался в нижней части таблицы Бундеслиги и вынужден постоянно держать в уме угрозу вылета, что заметно сказывается на качестве футбола.

В сложившейся турнирной ситуации даже ничьи воспринимаются как недобор, поскольку команде критически необходимы победы. Одной из главных проблем «Санкт-Паули» по-прежнему является слабая реализация, особенно в матчах на своём поле. Команда редко открывает счёт, долго входит в игру и почти не использует начальные минуты для давления на соперника.

«РБ Лейпциг» проводит сезон на уровне. Команда стабильно набирает очки и сохраняет высокий темп игры даже на фоне отдельных спадов. В последних турах результаты стали более цельными, а уверенная победа над «Хайденхаймом» (3:0) позволила вернуть позитивный эмоциональный фон после непростой серии.

Перед выездной встречей «РБ Лейпциг» имеет лишь одну ощутимую потерю в защите — травмирован Кастелло Люкиба. Главный козырь гостей — мощная и вариативная атака, способная регулярно создавать голевые моменты. «Лейпциг» играет агрессивно, активно задействует фланги и быстро переходит из обороны в наступление, что особенно опасно для команд с проблемами в организации игры.

Ставка: Обе не забьют за 2.08.

