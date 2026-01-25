В предстоящем экспрессе разберем встречи Серии А, Примеры и АПЛ.

«Барселона» — «Реал Овьедо»

Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» идет на первом месте в чемпионате Испании с 49 баллами после 20 туров. В активе каталонцев 16 побед, один матч вничью и три поражения при общей разнице мячей 54:22. «Сине-гранатовые» в последних десяти матчах проиграли девять игр к ряду, прервав серию последним поражением «Реал Сосьедаду» со счетом 1:2. При этом клуб заканчивал поединок в большинстве.

«Реал Овьедо» идет на последней строчке в Ла Лиге с 13 баллами после 20 туров при всего двух победах, семи матчах вничью и 11-ти поражениях с общей разницей мячей 11:31. Ужасный сехон для команды подчеркивает серия из 14 матчей без побед. Последняя виктория была одержана 30 сентября 2024 над «Валенсией» ( 2:1). Примечательно, что тот поединок команда завершала без одного игрока в составе.

«Реал Овьедо» в матче первого круга против «Барселоны» проиграл со счетом 1:3. Единственный гол в том матче на счету Алберто Рейны. За «Барселону» смогли отличиться сразу два защитника. Первый гол забил Эрик Гарсия, далее отличился Роналд Араухо, а успех закрепил Роберт Левандовский. Нет сомнений, что в этом матче каталонцы способны вновь победить. Особенно учитывая плотную борьбу с «Реалом» за первую строчку в Ла Лиге.

Наш прогноз: Фора «Барселоны»(-1,5) в этом матче за 1,30.

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ

Лондонский клуб идет на первой строчке в АПЛ с 50 баллами после 22 туров, опережая« Манчестер Сити», идущий вторым на семь очков. «Арсенал» имеет в своем активе 15 побед, пять поражений и два поражения при общей разнице мячей 40:14. Клуб пропустил меньше всех в АПЛ и является второй по количеству забитых мячей в чемпионате.

«Манчестер Юнайтед» занимает пятую строчку в турнире с 35 баллами при девяти победах, восьми матчах вничью и пяти поражениях при общей разнице мячей 38:32. Клуб за последние пять матчей лишь раз ушел с поля проигравшим, уступив «Брайтону» в Кубке Англии со счетом 1:2. В апл «МЮ» идет на серии из пяти матчей без поражений.

«Арсенал» выглядит очень грозно в этом сезоне. Возможно, показывая лучший футбол в мире. У клуба нет недостатков в каждой из линий, поэтому «Манчестер Юнайтед» будет очень непросто в этой встрече. Однако команда в прошлом матче смогла обыграть «Манчестер Сити» со счетом 2:0. До этого клуб выдал три матча вничью: против «Бернли» (2:2), «Лидса» (1:1) и «Вулверхэмтона» (1:1). В поединке ожидаем большое количество мячей.

Наш прогноз: Тотал больше 2,5 в этом матче за 1,70.

«Ювентус» — «Наполи»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» находится на шестой строчке в Серии А, имея в активе 39 баллов после 21 тура чемпионата Италии. У команды 11 побед, шесть матчей вничью и четыре поражения при общей разнице мячей 32:17. Коллектив Лучано Спалетти потерпел лишь одно поражение в последних девяти матчах, при этом команда смогла забить 18 мячей на этом промежутке, пропустив всего три гола.

«Наполи» идет на третьей строчке в Серии А с 43 баллами при 13 победах, четырех матчах вничью и четырех поражениях. Общая разница мячей на данный момент составляет 31:17. Команда Антонио Конте пропускает меньше гола по сезону и идет на серии из десяти матчей без поражений: четыре ничейных поединка и шесть побед с общим счетом 14:5. Крепкий и прагматичный футбол «Наполи» дает результат и большие надежды на борьбу за серебро Серии А.

Лучшим игроком «Ювентус» можно назвать турка Кенана Йилдыза. В активе полузащитника семь голов за туринский клуб в этом сезоне. А также Кенан лидирует по количеству ассистов с четырьмя передачами. В составе «Наполи» в этом сезоне игру определяет полузащитник Скот Мактоминей. В активе шотландца пять мячей и четыре передачи. Оба коллектива подходят готовыми к поединку.

Наш прогноз: Тотал больше 2 в этом матче за 1,87.

