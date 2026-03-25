Второе армейское дерби обещает быть не менее вязким, чем первое. ЦСКА, имея преимущество в серии и домашнюю арену, будет играть от обороны, делая ставку на Гамзина и выверенные контратаки. СКА, оказавшийся в роли догоняющего, вынужден искать способы взломать одну из лучших оборонительных систем лиги, но кадровые проблемы в атаке и энергозатратность первого матча могут сказаться на функциональной готовности гостей.

24' Удаление у СКА: Николай Голдобин наказан малым штрафом за подножку.

24' Поляков как из пушки выстрелил, но шайба не попала в створ.

23' Дишковский опасно бросал, но Гамзин на месте.

22' На бросок Голдобина ответил Коваленко своим выстрелом, но вратари надёжно сыграли.

21' В полных составах команды.

21' В формате 4 на 4 продолжается игра.

21' Второй период начался! Вбрасывание выиграли гости.

Итоги 1-го периода

20' Окончен первый период. В очень высоком темпе команды начали матч, немного сбавив в последней пятиминутке. Игра смотрится на одном дыхании, пока всё обоюдно: голы, удаления, потасовка.

20' Гоооооол!!! 1:1. Ошиблись гости у своих ворот, отскок от борта подкараулил на пятаке Павел Карнаухов и со второй попытки переиграл вратаря СКА Плешкова.

20' Минута до конца периода.

19' В формате 4 на 4 продолжится игра.

19' Обоюдное удаление за грубость: Максим Соркин (ЦСКА) и Андрей Педан (СКА) наказаны малым штрафом.

19' Потасовка случилась после броска Гурьянова.

19' Гурьянов мощно бросил из левого круга, но прямо по позиции Плешкова.

19' Более шести минут идёт игра без пауз.

18' Сначала Гурьянов выкатывался на ворота гостей, но защитники помешали ему бросить. Однако атака москвичей не закончилась, вывели на бросок из левого круга Бучельникова, но тот не попал в створ, хотя никто не мешал ему.

17' Более четырёх минут нет пауз в игре.

16' У Голдобина не получилась передача на пятак, а было бы очень опасно.

14' Немного успокоилась игра, упали скорости.

13' 4-2 по блокированным броскам соперника ведут гости.

12' Бросок Калинина заблокировал Менелл.

11' Филлипс размял Гамзина не самым опасным броском.

10' 7-6 по броскам в створ в пользу хозяев.

10' В полном составе ЦСКА.

09' В полном составе СКА.

09' Гурьянов получил передачу от Полтапова из-за ворот на пятак, но переиграть Плешкова не сумел.

08' Формат 4 на 4.

08' Ещё одно удаление у ЦСКА: за нарушение численного состава. Дмитрий Бучельников отправился отбывать наказание.

08' Полтапов из правого круга бросил в касание, но Плешков щитком парировал, прекрасный сейв!

07' Удаление у СКА: Михаил Воробьёв наказан за задержку соперника.

06' Темп в матче просто сумасшедший.

05' У Соркина был хороший момент, но он не смог подстроиться под шайбу и бросок с лёта не получился.

05' Педан стрельнул от синей линии, но Гамзин на месте.

04' Галенюк из опасной позиции бросал, но его заблокировал Рой.

03' Коваленко с пятака не смог завершить атаку своей команды, выручил Плешков.

03' Сразу же ринулись хозяева отыгрываться, но с двумя бросками Абрамова справились Плешков и защитники.

02' В полном составе ЦСКА.

02' Гооооол!!! 0:1. Савиков бросил от синей линии, но по пути шайба после двух рикошетов попала к Джозефу Бландизи, который на пятаке развернулся и с неудобной руки отправил шайбу в ближний угол ворот!

02' Сапего от синей линии бросал, но попал в своего партнёра.

01' С хода полетели гости атаковать ворота ЦСКА, Плотников и Уилсон бросали, но Гамзин выручил!

01' И сразу удаление у ЦСКА: Никита Нестеров наказан за атаку соперника не владеющего шайбой.

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли гости.

До матча

19:29 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

19:27 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

19:20 Основные вратари: Дмитрий Гамзин и Артемий Плешков.

19:10 Главный судья: Виктор Бирин (Москва, Россия); Главный судья: Виктор Гашилов (Пермь, Россия); Линейный: Ярослав Париков (Москва, Россия); Линейный: Дмитрий Шишло (Москва, Россия).

19:00 Матч пройдёт на «ЦСКА-Арене» (Москва, Россия), вместимостью 12 680 зрителей.

Стартовые составы команд

Стартовый состав ЦСКА

ЦСКА: Александр Самонов, Дмитрий Гамзин, Дмитрий Саморуков, Ник Эберт, Иван Патрихаев, Никита Охотюк, Джереми Рой, Никита Нестеров, Мак Холлоуэлл, Клим Костин, Виталий Абрамов, Прохор Полтапов, Павел Карнаухов, Иван Дроздов, Сергей Калинин, Ретт Гарднер, Максим Соркин, Денис Гурьянов, Николай Коваленко, Тахир Мингачёв, Олег Майстренко, Дмитрий Бучельников.

Стартовый состав СКА

СКА: Сергей Иванов, Артемий Плешков, Павел Коледов, Андрей Педан, Сергей Сапего, Маркус Филлипс, Бреннан Менелл, Егор Савиков, Егор Зеленов, Данила Галенюк, Джозеф Бландизи, Сергей Плотников, Скотт Уилсон, Рокко Гримальди, Матвей Поляков, Михаил Воробьёв, Никита Дишковский, Марат Хайруллин, Никита Недопёкин, Матвей Короткий, Николай Голдобин.

ЦСКА

ЦСКА подходит ко второму матчу серии в состоянии отлично отлаженного кубкового механизма. Москвичи выиграли первую встречу в овертайме (3:2), причём сделали это в фирменной манере Игоря Никитина: терпели, не рассыпались после пропущенных голов, а в концовке основного времени сняли вратаря и сравняли счёт за 23 секунды. В шести последних матчах регулярки оборона «армейцев» пропустила всего семь шайб, дважды оформив «сухари». Дмитрий Гамзин, ставший лучшим вратарём лиги по коэффициенту надёжности (1,49) и количеству «сухарей» (8), подтвердил статус в дебютном кубковом матче. В атаке выделяется Максим Соркин, оформивший дубль в первой игре.

СКА

СКА подходит к дерби с багажом кадровых проблем, которые усугубились по ходу первого матча. Ещё до старта серии петербуржцы расстались с Брендэном Лайпсиком (лучшим в команде по проценту заброшенных шайб за игру — 32,3%), а в первом матче не был заявлен Джозеф Бландизи (29 очков в регулярке). В игре травму получил Валентин Зыков, и теперь состав гостей на второй матч — загадка. При этом атакующий потенциал СКА остаётся высоким: команда входит в тройку лучших на Западе по результативности (3,1 гола за игру). Артемий Плешков, отражающий 93,8% бросков в сезоне, в первом матче выглядел достойно и заслужил место в старте.

Личные встречи

За всю историю в КХЛ команды провели 123 матча: 56 побед у СКА, 55 — у ЦСКА. В текущем сезоне соперники обменялись двумя победами. В плей-офф преимущество на стороне москвичей: последний раз ЦСКА уступал армейцам с Невы в постсезоне в сезоне-2014/15. Первый матч серии вновь подтвердил равенство сил: питерцы дважды выходили вперёд, но оба раза позволяли сопернику отыграться, а в овертайме уступили.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.30.