прогноз на матч Кубка Гагарина, ставка за 2.30

Во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина ЦСКА будет принимать СКА. Игра пройдет на «ЦСКА-Арене» 25 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч ЦСКА — СКА с коэффициентом для ставки за 2.30.

ЦСКА

Путь к плей-офф: Регулярный сезон ЦСКА завершил на 4-м месте в таблице Западной конференции с 84 очками в наличии. От лидерской тройки армейцы отстали на 2 турнирных пункта.

Последние матчи: Перед началом плей-офф ЦСКА дважды обыграл «Сочи» (2:1, 2:1), прибил «Автомобилист» (3:0), уступил «Сибири» (2:3) и одержал верх над «Спартаком» (3:2, бул.).

В стартовой встрече Кубка Гагарина команда Игоря Никитина установила волевую победу над СКА благодаря дублю Максима Сорокина в основное время и шайбе Никиты Нестерова на 7-й минуте второго овертайма (2:1, от).

Не сыграют: Данила Моисеев, Владислав Провольнев.

Состояние команды: В дебюте кубковой серии, которая изначально предполагала неуступчивую борьбу, команда Игоря Никитина проявила волевой характер и хорошую физическую выносливость.

В очередной раз за столичных армейцев сыграла и родная площадка, где ранее ЦСКА зафиксировал одиннадцать побед в тринадцати встречах. Ни в одной домашней игре из пяти последних москвичи не пропускали больше 2 голов.

СКА

Путь к плей-офф: СКА по итогам регулярного сезона прописался на 5-й строке с 81 баллом на счету. По дополнительным цифрам петербуржцы обошли «Торпедо» и «Динамо» Москва.

Последние матчи: В заключительных матчах общего этапа СКА на выезде проиграл «Трактору» (1:2) и «Сибири» (1:4), а на домашнем льду прикончил «Шанхайских Драконов» (5:1).

В первой игре плей-офф подопечные Игоря Ларионова дважды выходили вперед — шайбы в составе армейцев с Невы провели Николай Голдобин и Сергей Сапего — но не справились ответным натиском ЦСКА (2:3, от).

Не сыграют: Никита Зайцев, Игорь Ларионов, Тревор Мерфи.

Состояние команды: На столичном катке СКА попытался диктовать свои условия, но потерпел неудачу, уступив, прежде всего, тактически. По ходу первого матча у петербуржцев в неподходящие моменты возникали проблемы с концентрацией.

Перед началом Кубка Гагарина коллектив Игоря Ларионова одержал шесть побед в восьми матчах. На этом отрезке результативность СКА доходила до уровня 4 шайб и более.

Статистика для ставок

СКА не побеждает в гостях на протяжении 3-х матчей кряду

В 3-х личных встречах из 4-х последних на льду ЦСКА была зафиксирована ничья в основное время

В 4-х последних личных встречах на льду ЦСКА было забито 5 и менее голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 2.04, ничья — в 3.78, победа СКА — в 3.62.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.38.

Прогноз: Во втором матче градус борьбы явно не будет стихать, как и степень неуступчивости соперников. ЦСКА в домашних условиях попытается добиться победы, но раскрывать игру не станет.

Ставка: ЦСКА не проиграет + ТМ 4.5 за 2.30.

Прогноз: Для команды Игоря Никитина важным будет вопрос преимущества. Если в предыдущей встрече москвичи находились в роли догоняющих, то во втором матче хозяева будут нацелены на тактический контроль, предполагающий владение инициативой.

Ставка: ЦСКА победит в 1-м периоде за 2.50.