В предстоящем экспрессе разберем встречи Серии А, Примеры и АПЛ.

«Комо» — «Торино»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

Этот сезон для «Комо» получается пока довольно успешным. Команда Сеска Фабрегаса сейчас находится в зоне еврокубков, показывая интересный и атакующий футбол, а сам испанец придумывает неожиданные тактические ходы, достигая результата.

Последние два матча «ложную девятку» в «Комо» довольно успешно исполняет хорват Мартин Батурина, который сам в общем-то полузащитник. При этом Сеск не понаслышке знаком с этой ролью, так как играл там у Гвардиолы в «Барселоне». В игре с «Лацио» (3:0) Батурина сделал результат, забив гол и отдав пас пяткой на Нико Паса. До этого тоже отличился.

Дела у «Торино» гораздо хуже. При Марко Барони команда никак не может сделать скачок и балансирует сейчас в середине таблицы, а к самому наставнику немало претензий со стороны президента Урбано Кайро.

В последнем туре «Торино» без шансов уступил дома «Роме» (0:2), а мог и гораздо крупнее, если бы соперник реализовал хотя бы половину моментов. Игра в обороне оставляет желать лучшего в этом сезона, к тому же в составе туринцев не выйдет несколько важных футболистов, поэтому Пас и компания получат не один шанс отличиться.

Наш прогноз: «Комо» забьет два и более голов в этом матче за 1,85.

«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»

Футбол. Чемпионат Англии. Премьер-лига

В последних матчах «Манчестер Сити» имеет большие проблемы в центре обороны после травм Гвардиола, Диаша и Стоунса. В итоге поочередно выходят Аке, Хусанов и специально отозванный из аренды молодой Аллейн. Видя такие проблемы с составом, «горожанам» пришлось спешно выходить на зимний трансферный рынок.

За более чем 25 млн евро был приобретен столп обороны «Кристал Пэлас» Марк Гехи, контракт которого истекал летом 2026 года и его можно было забрать бесплатно. Скорее всего, он дебютирует против «волков». Два последних матча «Ман Сити» проиграл — «МЮ» (0:2) и «Буде-Глимт» (1:3) в ЛЧ.

Хотя «Вулверхэмптон» занимает последнюю строчку в Премьер-лиге, но сейчас эта команда не является мальчиками для битья, как было во времена Витора Перейра. Возглавивший «волков» в ноябре 2025 года Роб Эдвардс смог вдохнуть уверенность в команду и сейчас она является твердым орешком для любого противника.

Прогнозы и ставки на футбол

«Вулверхэмптон» не знает поражений на протяжении 4 туров в АПЛ и набрал 6 очков (всего у команды восемь). В Кубке Англии был разгромлен «Шрусбери» (6:1). Отступать гостям точно некуда, даже ничья не особо их порадует, поэтому дружина Эвардса будет атаковать и точно получит шансы с дырявой обороной «горожан».

Наш прогноз: гол гостей за 1,75.

«Вильярреал» — «Реал» Мадрид

Футбол. Чемпионат Испании. Примера

Сейчас команда Марселино испытывает небольшой спад после длительной серии побед и подходит к этой игре серией из двух поражений. Сначала была неудача на своем поле в игре с «Бетисом» (0:2), а затем неожиданно «Вильярреал» уступил в Лиге чемпионов на своем поле «Аяксу» (1:2).

В чемпионате Испании хозяева сейчас занимают третью строчку и отстают как раз на 7 очков от «сливочных». В предстоящей игре «Вильярреал» не досчитается из-за дисквалификации опорника Комесаны, который очень важен в переходных фазах, и крайнего защитника Моуриньо.

После назначения на пост главного тренера «Реала» Альваро Арбелоа команда успела сыграть три матча, одержав две уверенных победы и один раз сенсационно уступив в Кубке Испании на выезде «Альбасете» (2:3).

После этого молодой наставник исправился и сначала выиграл со своими футболистами у «Леванте» (2:0), а затем разгромил в Лиге чемпионов «Монако» (6:1), чем успокоил болельщиков и завоевал в глазах игроков немного авторитета. «Реал» точно сильнее сейчас «Вильярреала» и подходит к этой встрече без особых потерь, поэтому за такой коэффициент надо пробовать их победу.

Наш прогноз: победа «Реала» за 2,08.

