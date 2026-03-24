Во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Автомобилист» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «УГМК-Арене» 25 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев с коэффициентом для ставки за 1.93.

«Автомобилист»

Путь к плей-офф: Регулярный сезон «Автомобилист» закончил на 4-м месте в таблице Восточной конференции. В 68 матчах уральцы заработали 84 очка, на 6 пунктов опередив «Салават Юлаев».

Последние матчи: Перед началом кубковой серии «Автомобилист» уступил ЦСКА (0:3) и «Металлургу» Мг (3:4), прибил «Шанхайских Драконов» (6:2) и сгорел минскому «Динамо» (2:8).

Дебют команды Николая Заварухина в плей-офф оказался успешным. При своих трибунах екатеринбуржцы переиграли «Салават Юлаев» благодаря дублю Даниэля Спронга (2:0).

Не сыграют: Рид Буше.

Состояние команды: «Автомобилист» прекрасно справился с первой локальной задачей на домашнем льду. Команда не продемонстрировала высокую реализацию, но сыграла максимально расчетливо.

В три периода встречи на «УГМК-Арене» екатеринбуржцы вместили 36 бросков в створ при 31 попытке со стороны «Салавата Юлаева», с которыми вчистую справился Владимир Галкин.

«Салават Юлаев»

Путь к плей-офф: В таблице Востока «Салават Юлаев» прописался на 5-й позиции с 78 баллами в наличии. От 6-го «Трактора» уфимская команда ушла в отрыв на 3 турнирных пункта.

Последние матчи: В ходе заключительных матчей регулярки «Салават Юлаев» в домашних стенах уступил «Металлургу» Мг (1:2, от) и московскому «Динамо» (2:3, бул.), но обыграл «Шанхайских Драконов» (5:3).

Победные результаты в Уфе были зафиксированы во встречах с «Нефтехимиком» (3:0) и «Сочи» (2:1). Первая кубковая попытка завершилась упомянутой выше неудачей на катке «Автомобилиста» (0:2).

Не сыграют: Александр Комаров.

Состояние команды: «Салават Юлаев» вошел в плей-офф в хорошем тонусе, но на старте серии с «Автомобилистом» не сумел продемонстрировать уровень агрессии в зоне атаки, с которым не справились бы екатеринбуржцы.

Негативно на структуре игры коллектива из Уфы отразились шесть удалений, включая три в период с 15-й по 16-ю минуты первого отрезка. Дважды за матч в составе «СЮ» на скамейку штрафников отравлялись Джек Родуолд и Девин Броссо.

Статистика для ставок

«Автомобилист» одержал 5 побед в 6 последних домашних матчах

«Автомобилист» обыграл «СЮ» в 4-х личных встречах из 5 последних

В 5 личных встречах из 7 последних команды не забивали больше 5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 1.99, ничья — в 4.08, победа «Салавата Юлаева» — в 3.52.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.65, на тотал меньше 5.5 — за 1.44.

Прогноз: На домашнем льду «Автомобилист» сфокусируется на победном результате, который будет иметь большой статистический и психологический вес перед выездом в Уфу. При этом сил и ресурсов для этого у команды Николая Заварухина в избытке.

1.93 «Автомобилист» не проиграет + ТМ 5.5

Прогноз: Родная площадка позволит хозяевам в очередной раз выстроить компактную линию и лишить уфимцев свободы действий в наступательных фазах игры.

1.75 Индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» меньше 2

