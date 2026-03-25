В среду, 25 марта, екатеринбургский «Автомобилист» примет уфимский «Салават Юлаев» в рамках 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

16:50 Матч пройдет на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге, вмещающей 12 588 зрителей.

16:40 Главными судьями матча будут Виктор Спирин из Тюмени и Максим Сидоренко из Минска.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Автомобилиста»

«Автомобилист»: Вратари: Галкин (Аликин); Трямкин (К) — Блэкер; Спронг — Шаров — Кизимов; Бусыгин — Осипов; Голышев — Да Коста — Мэйсек, Воробьёв (А) — Зборовский; Горбунов — Бывальцев (А) — Денежкин; Ишимников; Шашков — Романцев — Хрипунов; Тарасов.

Стартовый состав «Салавата»

«Салават Юлаев»: Вязовой (Коновалов); Стюарт — Зоркин; Ремпал — Родуолд (А) — Броссо; Кулик — Цулыгин; Сучков — Е. Кузнецов — Жаровский; Варлов — Василевский; Алалыкин — Пименов — Хохряков; Панин (К); М. Кузнецов — Ефремов (А) — Горшков; Фаизов.

«Автомобилист»

Регулярный сезон «Автомобилист» закончил на 4-м месте в таблице Восточной конференции. В 68 матчах уральцы заработали 84 очка, на 6 пунктов опередив «Салават Юлаев». Перед началом кубковой серии «Автомобилист» уступил ЦСКА (0:3) и «Металлургу» Мг (3:4), прибил «Шанхайских Драконов» (6:2) и сгорел минскому «Динамо» (2:8). Дебют команды Николая Заварухина в плей-офф оказался успешным. При своих трибунах екатеринбуржцы переиграли «Салават Юлаев» благодаря дублю Даниэля Спронга (2:0).

«Автомобилист» прекрасно справился с первой локальной задачей на домашнем льду. Команда не продемонстрировала высокую реализацию, но сыграла максимально расчетливо. В три периода встречи на «УГМК-Арене» екатеринбуржцы вместили 36 бросков в створ при 31 попытке со стороны «Салавата Юлаева», с которыми вчистую справился Владимир Галкин. Не поможет команде в отчетной встрече нападающий Рид Буше.

«Салават Юлаев»

В таблице Востока «Салават Юлаев» прописался на 5-й позиции с 78 баллами в наличии. От 6-го «Трактора» уфимская команда ушла в отрыв на 3 турнирных пункта. В ходе заключительных матчей регулярки «Салават Юлаев» в домашних стенах уступил «Металлургу» Мг (1:2, от) и московскому «Динамо» (2:3, бул.), но обыграл «Шанхайских Драконов» (5:3). Победные результаты в Уфе были зафиксированы во встречах с «Нефтехимиком» (3:0) и «Сочи» (2:1). Первая кубковая попытка завершилась упомянутой выше неудачей на катке «Автомобилиста» (0:2).

«Салават Юлаев» вошел в плей-офф в хорошем тонусе, но на старте серии с «Автомобилистом» не сумел продемонстрировать уровень агрессии в зоне атаки, с которым не справились бы екатеринбуржцы. Негативно на структуре игры коллектива из Уфы отразились шесть удалений, включая три в период с 15-й по 16-ю минуты первого отрезка. Дважды за матч в составе «СЮ» на скамейку штрафников отравлялись Джек Родуолд и Девин Броссо. Не поможет команде в отчетной встрече защитник Александр Комаров.

Личные встречи

«Автомобилист» обыграл «СЮ» в 4-х личных встречах из 5 последних. В 5 личных встречах из 7 последних команды не забивали больше 5 голов.

