Во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Ак Барс» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 25 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Ак Барс — Трактор с коэффициентом для ставки за 2.04.
«Ак Барс»
Путь к плей-офф: В 68 играх регулярки «Ак Барс» заработал 94 очка, с которыми закрепился на 3-м месте в таблице Восточной конференции, на 5 турнирных пунктов отстав от «Авангарда».
Последние матчи: Перед стартом кубкового раунда «Ак Барс» в рамках череды гостевых матчей уступил «Северстали» (2:4), но переиграл «Сочи» (4:2) и московское «Динамо» (7:5).
Серия плей-офф против «Трактора» началась с неуступчивой борьбы, в ходе которой команды ушли в овертайм, а казанцы зафиксировали волевую победу благодаря шайбе Александра Барабанова за три минуты до сирены (3:2, от).
Не сыграют: У «Ак Барса» потери отсутствуют.
Состояние команды: «Ак Барс» постарался подойти к плей-офф в максимально боеспособном тонусе, поскольку текущую кампанию рассматривает с точки зрения возможности добраться до поздних этапов.
Перед второй встречей с «Трактором» статистика команды Анвара Гатиятулина насчитывает шесть побед в семи матчах. На домашнем льду казанцы выиграли четырежды кряду, только раз пропустив больше 2 голов.
«Трактор»
Путь к плей-офф: Общую стадию чемпионата «Трактор» закончил на 6-м месте в таблице Восточной конференции. В 68 матчах челябинцы заработали 75 очков, на 3 пункта отстав от «Салавата Юлаева».
Последние матчи: В последние недели регулярки «Трактор» на домашнем льду обыграл «Торпедо» (3:2, от), СКА (2:1), «Металлург» Мг (6:2) и «Адмирал» (1:0).
Перенести победную серию в плей-офф челябинцам не удалось. На катке «Ак Барса» Виталий Кравцов оформил дубль, включая гол за 20 секунд до конца третьего периода, но обыграть казанцев это не помогло (2:3, от).
Не сыграют: Сергей Мыльников.
Состояние команды: В стартовой игре плей-офф «Трактор» проявил характер, с которым испытывал проблемы по ходу регулярки. Статистически челябинцы перебросали «Ак Барс» 48:36, но вместе с тем часто теряли концентрацию в обороне.
С учетом кубковой игры команда Евгения Корешкова потерпела четыре поражения кряду на выезде. Кроме того, на 15 последних гостевых попыток уральцев приходятся только четыре победы.
Статистика для ставок
- «Ак Барс» не проигрывает «Трактору» дома в 11 встречах кряду
- «Ак Барс» забивал 3 и более голов в 4-х личных встречах на домашнем льду из 5 последних
- «Трактор» сыграл вничью в основное время в 3-х последних матчах на выезде
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 2.04, ничья — в 3.88, победа «Трактора» — в 3.52.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.27, на тотал меньше 5.5 — за 1.59.
Прогноз: В первом матче казанцам было нелегко, но во втором команда попытается организовать больший контроль и вести игру, не отталкиваясь от действий соперника. После изнурительной стартовой встречи «Ак Барс» наверняка будет нацелен на результат в основное время.
Ставка: «Ак Барс» победит за 2.04.
Прогноз: Команда Анвара Гатиятулина в целом не испытывает серьезных проблем в обороне. При формировании плотной линии защиты казанцы сумеют справиться с большей частью угроз «Трактора», тогда как матч скорее вновь пройдет под знаком «результативного низа».
Ставка: Тотал меньше 5 за 1.83.