Во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Ак Барс» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 25 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Ак Барс — Трактор с коэффициентом для ставки за 2.04.

«Ак Барс»

Путь к плей-офф: В 68 играх регулярки «Ак Барс» заработал 94 очка, с которыми закрепился на 3-м месте в таблице Восточной конференции, на 5 турнирных пунктов отстав от «Авангарда».

Последние матчи: Перед стартом кубкового раунда «Ак Барс» в рамках череды гостевых матчей уступил «Северстали» (2:4), но переиграл «Сочи» (4:2) и московское «Динамо» (7:5).

Серия плей-офф против «Трактора» началась с неуступчивой борьбы, в ходе которой команды ушли в овертайм, а казанцы зафиксировали волевую победу благодаря шайбе Александра Барабанова за три минуты до сирены (3:2, от).

Не сыграют: У «Ак Барса» потери отсутствуют.

Состояние команды: «Ак Барс» постарался подойти к плей-офф в максимально боеспособном тонусе, поскольку текущую кампанию рассматривает с точки зрения возможности добраться до поздних этапов.

Перед второй встречей с «Трактором» статистика команды Анвара Гатиятулина насчитывает шесть побед в семи матчах. На домашнем льду казанцы выиграли четырежды кряду, только раз пропустив больше 2 голов.

«Трактор»

Путь к плей-офф: Общую стадию чемпионата «Трактор» закончил на 6-м месте в таблице Восточной конференции. В 68 матчах челябинцы заработали 75 очков, на 3 пункта отстав от «Салавата Юлаева».

Последние матчи: В последние недели регулярки «Трактор» на домашнем льду обыграл «Торпедо» (3:2, от), СКА (2:1), «Металлург» Мг (6:2) и «Адмирал» (1:0).

Перенести победную серию в плей-офф челябинцам не удалось. На катке «Ак Барса» Виталий Кравцов оформил дубль, включая гол за 20 секунд до конца третьего периода, но обыграть казанцев это не помогло (2:3, от).

Не сыграют: Сергей Мыльников.

Состояние команды: В стартовой игре плей-офф «Трактор» проявил характер, с которым испытывал проблемы по ходу регулярки. Статистически челябинцы перебросали «Ак Барс» 48:36, но вместе с тем часто теряли концентрацию в обороне.

С учетом кубковой игры команда Евгения Корешкова потерпела четыре поражения кряду на выезде. Кроме того, на 15 последних гостевых попыток уральцев приходятся только четыре победы.

Статистика для ставок

«Ак Барс» не проигрывает «Трактору» дома в 11 встречах кряду

«Ак Барс» забивал 3 и более голов в 4-х личных встречах на домашнем льду из 5 последних

«Трактор» сыграл вничью в основное время в 3-х последних матчах на выезде

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 2.04, ничья — в 3.88, победа «Трактора» — в 3.52.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.27, на тотал меньше 5.5 — за 1.59.

Прогноз: В первом матче казанцам было нелегко, но во втором команда попытается организовать больший контроль и вести игру, не отталкиваясь от действий соперника. После изнурительной стартовой встречи «Ак Барс» наверняка будет нацелен на результат в основное время.

Прогноз: Команда Анвара Гатиятулина в целом не испытывает серьезных проблем в обороне. При формировании плотной линии защиты казанцы сумеют справиться с большей частью угроз «Трактора», тогда как матч скорее вновь пройдет под знаком «результативного низа».

