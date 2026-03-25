«Ак Барс» идет за второй домашней победой в серии

В среду, 25 марта, казанский «Ак Барс» примет на своем льду челябинский «Трактор» в рамках второго матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

20' Звучит сирена на перерыв! «Трактор» ведет в счете 0:1! Отдыхаем...

19' Джошуа Ливо («Трактор») едва не замкнул передачу партнера на дальней штанге, но промазал по шайбе.

18' Степан Горбунов («Трактор») бросил с дальней дистанции — шайба пролетела в считанных сантиметрах от штанги.

17' Очередной силовой прием от хозяев льда: Михаил Фисенко («Ак Барс») жестко встретил соперника на своей синей линии.

16' Бросок от борта в исполнении Александра Кадейкина («Трактор») пришелся чуть выше перекладины.

15' Владимир Жарков («Трактор») получил передачу в средней зоне, сблизился с воротами и бросил в упор — Тимур Билялов («Ак Барс») щитками парировал шайбу.

14' Алексей Марченко («Ак Барс») заблокировал бросок Алексея Рыкманова («Трактор»), успев подставив клюшку.

13' Отличный проход от Михаила Фисенко («Ак Барс»), но бросок получился не очень сильным, однако полетел в створ.

12' Григорий Денисенко («Ак Барс») прошел по левому борту и бросил с неудобной руки низом — шайбу щитками отбил Дмитрий Николаев («Трактор»).

11' Джошуа Ливо («Трактор») мощно зарядил от синей линии, но голкипер хозяев отбил шайбу плечом.

09' Алексей Рыкманов («Трактор») накатил на ворота соперника и бросил в упор — шайба Тимур Билялов («Ак Барс»).

08' Дмитрий Николаев («Трактор») отбил перед собой шайбу после мощного кистевого броска Дмитрия Яшкина («Ак Барс»), а на добивании никто их хоккеистов Казани не сработал.

07' Михаил Фисенко («Ак Барс») жестко встретил входящего в его зону соперника силовым приемом, но все было в рамках правил.

06' Г-ООООООООО-Л! «Трактор» — 0:1! Андрей Никонов! Сергей Телегин прокатился за воротами и выдал классную передачу на пятак, а Андрей Никонов в касание проткнул шайбу в домик голкиперу!

05' Тимур Билялов («Ак Барс») прижимает шайбу в падении ко льду, а над ним возникает небольшая потасовка.

04' Звенит штанга после броска Артёма Галимова («Ак Барс») со средней дистанции! Пока везет гостям.

03' Кирилл Семёнов («Ак Барс») получил передачу из-за ворот и оказался один на один с голкипером, но поднять шайбу ему не удалось!

02' Илья Сафонов («Ак Барс») бросил с центральной зоны перед воротами, но шайба застряла в частоколе ног защитников гостей.

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч «Ак Барс» — «Трактор» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

19:28 Главные действующие лица появляются на льду «Татнефть-Арены». Звучат гимны Российской Федерации и Республики Татарстан. Игра вот-вот начнется!

19:20 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

19:15 Судейская бригада матча «Ак Барс» — «Трактор»: главные судьи — Соин Александр и Шалагин Никита, линейные судьи — Сысуев Александр и Иванов Юрий.

19:10 Сегодняшний матч пройдет в Казани на «Татнефть-Арене».

19:00 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию второго матча в серии «Ак Барс» — «Трактор» в рамках 1/8 финала Кубка Гагарина. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

«Ак Барс»: Билялов Тимур Вратарь, Миллер Митчелл, Лямкин Никита, Галимов Артём, Сафонов Илья, Барабанов Александр, Марченко Алексей, Карпухин Илья, Тодд Нэйтан, Семёнов Кирилл, Хмелевский Александр, Терехов Степан, Фальковский Степан, Яшкин Дмитрий, Фисенко Михаил, Денисенко Григорий, Пустозёров Алексей, Кателевский Дмитрий, Замалтдинов Радэль.

«Трактор»: Николаев Дмитрий, Дэй Логан, Телегин Сергей, Кравцов Виталий, Григоренко Михаил, Ливо Джошуа, Гросс Джордан, Коромыслов Арсений, Глотов Василий, Светлаков Андрей, Джиошвили Максим, Прибыльский Андрей, Чайковски Михал, Горюнов-Рольгизер Михаил, Кадейкин Александр, Коршков Егор, Федосеев Ярослав, Жарков Владимир, Никонов Андрей, Рыкманов Алексей.

«Ак Барс»

«Ак Барс» начинал эту серию как явный фаворит этой пары, так как он уверенно провел регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги и занял третье место в Восточной конференции по ее итогам. Отметим, что на своем льду казанский клуб выиграл уже четыре матча подряд, поэтому букмекеры ждут от него победы и сейчас.

Стартовый матч серии для «Ак Барса» начинался не очень удачно — в первом периоде была пропущена шайба. Дальше казанцы разыгрались и забросили дважды, но пропустили за 20 секунд до окончания третьего периода. В овертайме в середине 17-й минуты Александр Барабанов забросил шайбу и подарил своей команде первую победу в этой серии.

«Трактор»

«Трактор» хуже провел регулярный чемпионат чем его соперник и занял только шестое место в Восточной конференции по итогам сезона КХЛ. Отметим, что челябинский клуб набрал на 19 очков меньше, что является приличной дистанцией в плане результата. Именно поэтому «трактористы» начинают серию плей-офф с двух гостевых матчей.

Перед недавней встречей с «Ак Барсом», челябинский клуб трижды подряд проиграл на выезде, поочередно уступив московскому ЦСКА (0:1), магнитогорскому «Металлургу» (2:3 в серии буллитов) и нижнекамскому «Нефтехимику» (1:2 в овертайме). Проигрыш Казани стал четвертым гостевым подряд, что говорит о неуверенности «Трактора» в выездных встречах.

Личные встречи

Между собой соперники до плей-офф в нынешнем году играли два раза на льду челябинского клуба. В первом матче «Трактор» разгромил соперника (4:0), а затем «Ак Барс» взял реванш (1:0). В недавней встрече 1/8 финала основное время завершилось вничью (2:2), а затем Казань дожала оппонента в овертайме (3:2).

