ЦСКА и СКА не порадуют голами, «МК Алжиру» будет трудно против «Белуиздада»

В этом экспрессе разберем матч плей-офф КХЛ и игры чемпионата Алжира по футболу. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Экспресс дня 25 марта с коэффициентом для ставки за 5.77.

ЦСКА — СКА

Хоккей. КХЛ. Плей‑офф. Вторая игра

Первый матч этих соперников завершился победой ЦСКА в овертайме со счётом 3:2. СКА дважды вёл в счёте, но команда Игоря Никитина нашла в себе силы отыграться и перевести игру в овертайм, где вырвала победу.

Почти весь сезон ЦСКА демонстрировал прагматичный хоккей, что свойственно командам Никитина. По пропущенным шайбам хозяева (144) заняли второе место в регулярном чемпионате среди всех команд; не намного больше они и забили (162). Поэтому вряд ли стоит ждать от ЦСКА другой игры в плей‑офф, где намного важнее цена ошибки.

СКА показывает более атакующий хоккей и забросил больше ЦСКА на 35 шайб в регулярке. Тем не менее команда неплохо играет и в обороне при необходимости (шестой показатель в лиге). Первая игра показала, что Игорь Ларионов может и закрываться.

Не стоит забывать и об одних из сильнейших вратарей КХЛ в составе клубов. Голкипер ЦСКА Дмитрий Гамзин имеет 93,8% и лучший коэффициент надёжности — 1,49, а его визави — Артемий Плешков (93,8%). Вратарский фактор в плей‑офф часто становится решающим, поэтому вряд ли стоит ждать голевой феерии и во второй встрече.

Наш прогноз: тотал меньше 4,5 за 1,80.

«Белуиздад» — «МК Алжир»

Футбол. Чемпионат Алжира. Лига 1

Сейчас «Белуиздад» идёт на 7-м месте в таблице чемпионата Алжира, но у команды на 3–4 матча меньше, чем у конкурентов из‑за участия в континентальных кубках, поэтому она имеет потенциал подняться выше.

В прошлом туре «Белуиздад» выиграл на своём поле у «АСО Шлефа» со счётом 2:1, до этого в чемпионате был обыгран «Руссе» (3:1). Вообще хозяева являются одной из сильнейших команд лиги, а после смены главного тренера в феврале 2026 года очень сильно прибавили.

Сейчас «МК Алжир» уверенно лидирует в алжирском чемпионате с 46 очками, при этом имеет на три матча меньше, чем преследователи. В прошлом туре на своём поле была обыграна «УМС Хеншела» со счётом 2:1.

Ранее команда выиграла на выезде у «Параду» (2:0) и разгромила аутсайдера «Мостаганем» (5:0). К этому матчу гости подойдут с небольшими проблемами в составе, хозяева предстанут в оптимальных сочетаниях: они набрали хороший ход и перед своими болельщиками способны взять три очка.

Наш прогноз: победа хозяев с форой 0 за 1,77.

«УСМ Алжир» — «Кабилия»

Футбол. Чемпионат Алжира. Лига 1

Сейчас «УСМ Алжир» идёт на 8-й строчке в национальном чемпионате с 29 очками. Команда имеет очень крепкую оборону (14 пропущенных мячей в 20 играх) и отлаженную игру.

В прошлом туре чемпионата хозяева обыграли «Сетиф» со счётом 1:0. Также были две игры в азиатском Кубке конфедерации, где была пройдена конголезская «Маньема» по сумме двух матчей (1:2, 1:0) за счёт гола в гостях.

«Кабилия» находится позицией ниже «УСМ Алжира», имеет на очко меньше и на игру больше. Команда играет в более атакующий футбол и гораздо больше пропускает (21 гол в 20 встречах).

Она тоже выступала в Кубке конфедерации, но не смогла пробиться в плей‑офф, поэтому сейчас полностью сконцентрирована на чемпионате Алжира. В прошлом туре «Кабилия» дома уступила «Сауре» (0:1), а до этого на выезде — «Хеншелле» (1:2). В этом матче стоит ожидать плотного и не самого результативного футбола.

Наш прогноз: тотал меньше 2 за 1,81.

Общий коэффициент — 5,77.